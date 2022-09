USA jsou náš nejdůležitější spojenec. Změnu nechystáme, řekla Černochová

„Určitě si ze sobotní demonstrace naše vláda odnesla to, že musíme lépe komunikovat o energetické krizi, která nastala, lépe lidem vysvětlovat, co se stalo, tím že Putin napadl Ukrajinu, a co se děje dál po jeho výhrůžkách o odpojení zemí od jeho plynu a nárůstech cen energií, na tom budeme pracovat. V žádném případě se ale nemění zahraničně-politické směřování naší země, naše zahraniční politika je velmi proalianční a bude silná i dál,“ reagovala ministryně obrany Jana Černochová (ODS).