Vizita: Monopol pojištění pro cizince odolává. Kdy se zbavíme ostudy?

A od loňského srpna získala na tyto produkty monopol Pojišťovna VZP, a. s. (PVZP), což je dceřiná firma VZP. Současná Sněmovna se snaží tento monopol zase zrušit, ovšem nedaří se. Naposledy minulou středu jednali poslanci o senátním návrhu, který monopol PVZP ruší, přes tři a půl hodiny , aniž by se dostali k hlasování. A nebyl to první takový pokus v tomto volebním období.

Nicméně cena komerčního pojištění je produktem tržních sil a pokud to pojišťovnám v jejich matematice vychází, není s tím žádný problém. Pokud jim to vychází za cenu toho, že cizincům neplní to, co od nich stát žádá, pak je tu problém na straně vymáhání pravidel povinného pojistného produktu.