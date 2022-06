Vizita: Na dřevo se u zubařů bude platit dál. Ale snad se blýská na časy

Je nějaká šance, že se to změní? Na to neexistuje snadná odpověď, nicméně naděje žije a v posledních měsících dokonce mírně vzrostla. K pochopení dnešní situace je potřeba malého historického exkurzu.

Agregovaná úhrada se zvýší z 18 na 22 korun za jednoho registrovaného pojištěnce a měsíc (průměrná ordinace registruje kolem 1 100 pacientů, ale jsou i „větší“, které se starají o tři nebo čtyři tisíce pacientů). I ostatní úhrady mírně stouply, což zakládá naději, že alespoň pro některé stomatology by mohl být přijatelný návrat do systému veřejného zdravotního pojištění. Mohl by to být dobrý začátek.