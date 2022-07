Vizita: Připojištění na nadstandardní péči? Je čas dát karty na stůl

Čtete ukázku z Vizity – newsletteru Martina Čabana plného postřehů o českém zdravotnictví a jeho přesazích do politiky. Pokud vás Vizita zaujme, určitě se přihlaste k odběru !

Samozřejmě se závěrem, že větší nesmysl než oživovat tohle toxické strašidlo (tedy poplatky) už dlouho nikdo nevymyslel, natož aby tuto aktivitu dával do souvislosti s daňovým systémem. Hezké to mohlo být.

A teprve potom jsem si rozhovor se Skopečkem skutečně přečetl. O regulačních poplatcích v něm padne jediná zmínka, a to ve smyslu, že je opravdu nikdo zavádět nechce a nebude. O daních je úplně jiná část rozhovoru. Titulkářům do Lidovek posílám srdečné pokárání a oprašuji starou poučku „Nedělej rychlé závěry z novinových titulků“. Krátkou, ale divokou historii poplatků si holt nechám na jindy.

Potíží Jana Skopečka, ekonoma ODS a chvíli po volbách také adepta na některý z důležitých vládních ekonomických postů, je především neschopnost překročit v úvahách nejobecnější fráze a rozvinout je do konkrétnější úvahy. Když se v rozhovoru pro Lidové noviny chvályhodně pustil do nepříjemného tématu financování zdravotnictví, zůstalo opět jen u mnohokrát slyšeného.

To jsou všechno teze, kterým je těžké něco vytknout, ale rozhovor, z nějž pocházejí, by klidně mohl být dvacet, možná i pětadvacet let starý. Dojde i na zmínku o individuálním připojištění, o němž se ostatně píše i v programovém prohlášení vlády, a individuálních pojistných plánech. Konkrétnější obrysy žádný z těchto plánů nemá.