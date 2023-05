Za pět minut dvanáct. Vláda už ví, kdy oznámí reformy. I když není dohoda

Původně si každý ministr chtěl to své ohlašovat zvlášť. Důchodovou reformu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL, úsporný a daňový balíček pak ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Spojení do jedné velkolepé akce si přál premiér Petr Fiala.

Jak chtějí veřejnosti vysvětlit nepopulární a bolestivé kroky? „Musíme popisovat rizika toho, co by se dělo, kdybychom žádná opatření nepřijali,“ plánoval už před časem ministr financí Stanjura.

Podle zdrojů z okolí vlády, které jsou dobře obeznámeny s jednáním, je konflikt například o to, zda zrušit školkovné, tedy daňovou slevu, kdy si lidé mohou odečíst náklady za umístění dítěte do mateřské školy, jak to žádá ODS. Shoda není ani na tom, jak a jestli vůbec zvýšit odvody pro živnostníky, což zase občanští demokraté odmítají.

Blíží se dohoda ohledně DPH, kde by nakonec místo dnešních tří sazeb – ve výši 10, 15 a 21 procent – zůstaly jen dvě. Základní jako doposud, tedy ve výši 21 procent. Místo současných dvou snížených sazeb ve výši 15 a 10 procent by byla nová, pravděpodobně jen dvanáctiprocentní. Původně měla být 14 procent.

Cílem vlády je ukázat také vstřícnou tvář – aby nějak lidem kompenzovala přesunutí některých položek z nejnižší do nejvyšší sazby, tedy zdražení. Snížením DPH z 15 na 12 procent vláda může vykládat jako tlak na snížení cen u potravin, kde je inflace nejvyšší . Je už ale sporné, zda tři procenta obchodníci vůbec promítnou do finální ceny na pultech.

„Musíme šetřit. Není to příjemné, bude to bolet, ale musí to být. Předcházející vláda neměla odvahu, my máme,“ říká opakovaně premiér Fiala k reformám.