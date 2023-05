Vláda se posunula v rozhodování, jak změní DPH

Vláda Petra Fialy v těchto dnech podstupuje politicky nejsložitější jednání své dosavadní existence. V jednáních, která se často táhnou až do noci, hledá způsob, jak pro příští rok ušetřit v rozpočtu alespoň 70 miliard korun.

Seznam Zprávy mapovaly u zdrojů blízkých jednání na platformě K15 (za každou stranu se účastní tři zástupci), jakým směrem se hledání koaliční dohody tento týden posunulo. Zatímco v minulém týdnu se primárně řešila výdajová strana rozpočtu, nyní se vyjednavači zaměřili na příjmy.

Konkrétně se hledaly průsečíky v oblasti daní z příjmů fyzických a právnických osob. Na čem se politici nedokázali v úterý finálně dohodnout, nechali následně přes noc přepočítat experty Ministerstva financí.

V čem se jednání v těchto dnech posunula podle zdrojů redakce kupředu, je debata o snížení sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) ze tří na dvě. Kolika procent by jednotlivá pásma měla dosahovat, zatím domluvené není. Stejně jako to, do jaké sazby se dostanou potraviny. „Procentuální výši jednotlivých pásem nyní zkoumáme a propočítáváme,“ uvedl zdroj redakce z jednání.

Pokud se koaliční politici dohodnou, licitovat se bude o interpretaci této změny. Zatímco hnutí STAN by tuto změnu spíše považovalo za nalezení úspor, ODS by změnu sazeb DPH raději komunikovalo jako zefektivnění a zpřehlednění daňového systému.

Podle tří zdrojů obeznámených s průběhem jednání strany také intenzivně rokují o změnách daně z nemovitých věcí. Tu v současné době inkasuje obec, v níž se daná nemovitost nachází. Nově by podle jednoho z návrhů mohl část peněz dostat také stát. Podobným systémem – tedy že část peněz dostává stát a část obce – jsou rozdělovány i některé další daně.

„Poměr financí, které by dostávala obec a které stát, se řeší,“ uvedl zdroj Seznam Zpráv, který si nepřál zveřejnit jméno. Vláda by si tak sáhla na nové prostředky, aniž by občanům stouply náklady. Bylo by to ovšem na úkor obcí, což je citlivá otázka především pro Starosty a nezávislé.

Přísně tajné

Na informace uvalil premiér přísné embargo, představit chce ve velkém až finální dohodu. Dosavadní úniky informací o dílčích, neschválených či jen zamýšlených návrzích a analýzách atmosféru v koalici spíše zhoršovaly než harmonizovaly.

Jednání pokračují i ve středu a není vyloučené, že budou probíhat nyní každý den. „Není čas na volné dny. Platí, že do poloviny května chceme mít dohodu,“ řekl Seznam Zprávám jeden z vyjednavačů KDU-ČSL Marek Výborný.

Politicky je hledání miliardových úspor komplikované z důvodu, že shodu hledá pět stran a hnutí s do jisté míry rozdílným voličstvem a programovým a ideovým ukotvením. „Každý to hraje pro své publikum, sledujeme různé zájmy a preference,“ komentoval to pod příslibem anonymity jeden ze zdrojů redakce.