Za volant už od 17 let, navrhuje ministerstvo. Experti to vítají

Jednodušší a moderněji pojatý bodový systém, který více odpovídá současným nešvarům a pracuje jen se třemi kategoriemi trestů (2 body, 4 body a 6 bodů), ale i změny cílící na nejmladší řidiče: možnost řídit pod dohledem převážně rodičů už od 17 let a řidičák na zkoušku.

To jsou novinky, které v pondělí představil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Jde o myšlenky, o nichž se dlouho diskutuje, ale zatím se je nepodařilo uvést do praxe. Ministerský návrh zatím také jde do meziresortního řízení.

Na mladé se ministerstvo podle Kupky zaměřilo proto, že představují nejvážnější riziko. „Řidiči ve věku 18 až 24 způsobují 18 procent všech nejzávažnějších nehod, které končí usmrcením nebo závažným zraněním,“ uvedl ministr s tím, že novela by mohla být účinná od ledna 2024.

Změnit by to mohlo řízení automobilu už od 17 let - po absolvování autoškoly a výhradně v doprovodu mentora.

„Inspirovali jsme se i na Slovensku, kde toto opatření vedlo k významnému snížení počtu dopravních nehod. To je klíčová motivace ke spuštění této novinky,“ řekl ministr, podle něhož může být mentorem pouze člověk, který má řidičské oprávnění přes deset let a v okamžiku, kdy se jím stává, nesmí mít žádný záznam v bodovém kontu řidiče.

Zároveň by mohli mladí dostávat řidičské oprávnění na dva roky takzvaně na zkoušku.„Pokud dojde k tomu, že spáchá nejzávažnější šestibodový přestupek, případně přestupek, který míří k zákazu řízení, musel by se podrobit evaluační jízdě v autoškole,“ doplnil ministr. Součástí zhruba čtyřhodinového kurzu má být i psychologická přednáška.

Myšlenka je správná, tvrdí experti

Na možnosti řídit pod dohledem automobil už od 17 let se dopravně-bezpečnostní experti shodují. Jde podle nich o krok správným směrem.

„Osvědčilo se to v zemích kolem nás a není důvod, proč by se to nemělo osvědčit u nás. Myslím, že to zlepší i kvalitu řidičů na zkouškách. Budou mít odježděno víc hodin, najezdí třeba 100 hodin a bude to při zkoušce vidět,“ řekl pro Seznam Zprávy dopravní psycholog Michal Walter.

Experti mimo jiné upozorňují, že právě mladí a nezkušení řidiči častěji stojí za dopravními nehodami.

„Cílem je protáhnout výcvik na delší dobu a zapojit rodiče,“ popsal Jan Polák, ředitel obecně prospěšné společnosti Tým silniční bezpečnosti.

Martin Bednář, dopravní expert zaměřený na vzdělávání mladistvých, doplňuje, že nemá obavy z nevyzrálosti mladých. „Za mou více než desetiletou praxi učitele v autoškole jsem se setkal s mnoha žadateli, kteří by dokázali řídit už od 17 let. Nemyslím si, že tou základní nebo jedinou podmínkou by mělo být dosažení věku. Koneckonců mopedy také můžete řídit od 15 let,“ upozornil.

Školení pro rodiče mentory

Současně experti upozorňují, že nejslabším článek myšlenky řízení pod dohledem je samotný dohled. Mělo by jít o dostatečně zodpovědné lidi, především rodiče. A klíčové bude, jak se nastaví finální podmínky.

„Důležité je, aby mentoři byli řádně proškolení a vybraní, aby mentorství nedali úplně každému,“ nastínil psycholog Michal Walter.

„Je tam nastavení, že nesmí mít trest a bodový postih. Čímž se snažíme filtrovat zodpovědné osoby, ale já bych je raději ještě vzdělával,“ řekl Jiří Novotný, místopředseda Asociace autoškol ČR, podle kterého by rodiče-mentoři měli projít rychlokurzem.