Žalobce chce přísnější tresty pro Ratha i Kottovy, soud rozhodne v červnu

Pražák odkázal na svůj návrh u hlavního líčení, ve kterém žádal prodloužení pravomocného sedmiletého trestu z první části kauzy alespoň o 2,5 roku. Podle Rathových advokátů není třeba bývalého politika posílat znovu do vězení. Soudy již dospěly k závěru, že se napravil. Rozsudek vynese Vrchní soud v Praze 21. června.

Právník firmy Ondřej Bláha žádá, aby odvolací senát zrušil odsuzující prvoinstanční rozsudek a případ mu vrátil k novému projednání, případně aby Metrostav osvobodil. „Neprokázalo se, že by trestný čin spáchali bývalí zaměstnanci (Pavel) Pilát a (Jiří) Anděl,“ prohlásil. Za nevinné se považují i další obžalované z firmy. V případu jich figuruje sedm.

Metrostav už dříve uvedl, že zejména zákaz veřejných zakázek by měl na společnost obrovský dopad. Podle státního zástupce je ale tento trest na místě, protože trestný čin byl spáchán právě v souvislosti s veřejnou zakázkou. „Pokud by nebyl uložen zde, tak není důvod, aby existoval,“ řekl novinářům. Trest naopak navrhuje zpřísnit.

Podle Pražáka by měl celý majetek Kottových i Ratha propadnout. Také manželé by podle něj měli strávit ve vězení delší čas.

„Uložení dalšího trestu by již nemělo smysl,“ prohlásil Rathův advokát Roman Jelínek. Soudy podle něj při podmíněném propuštění bývalého hejtmana uvedly, že další pobyt ve vězení již nemůže přinést další nápravu. Odvolací senát by měl podle právníka také zohlednit délku trestního řízení, které již trvá téměř deset let.