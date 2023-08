Ať neplatiči výživného přijdou o zbrojní průkaz, navrhuje ministr

„Z dřívějších zkoumání se ale ukázalo, že jsou dosavadní způsoby vymáhání v zásadě funkční. Nové by byly spojeny pouze se zvýšenými administrativními náklady pro stát, které by nebyly vyváženy dostatečným přínosem pro samotné vymáhání,“ zmínil obecné stanovisko Ministerstva spravedlnosti mluvčí Vladimír Řepka.

„V rámci exekuce na dlužné výživné pro nezletilé dítě nebo studenta do 26 let a při vymáhání pohledávky za náhradní výživné lze pozastavit řidičské oprávnění. Mám pocit, že to v některých případech efekt má,“ říká Tereza Patočková, odborná garantka právní poradny Aperio – Společnosti pro zdravé rodičovství.

„V praxi je to naprosto minoritní záležitost. Provést lustraci v bance a obstavit účet je poměrně jednoduché, ale zjistit, zda má někdo permanentku do sportovního klubu, je velmi obtížné; navíc jsou takové permanentky často svázané s konkrétní osobou a časově omezené. A pokud se podaří vypátrat převoditelnou permanentku, měl by následovat složitý a nákladný proces s nejistým výsledkem, jako je dražba takové permanentky. Jako způsob získání financí na úhradu dluhu to příliš nefunguje,“ popisuje právnička.