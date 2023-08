Balákovi jsem dal milost, protože jsem věděl, že má rakovinu, řekl Zeman

Zdravotními důvody přitom původně udělení Balákovy milosti neodůvodnil. „Ve zdůvodnění jsem to neuváděl, protože jsem to považoval za poněkud nepříjemné, když se o někom řekne, že má rakovinu. Proč by to měl každý vědět. Na druhou stranu jsem opakovaně řekl ty dva ekonomické důvody,“ prohlásil Zeman s tím, že se s Balákem nedávno setkal. „S panem Balákem jsem byl v kontaktu nedávno. Protože bylo podezření na metastázy, jsem se s ním sešel a ptal jsem se, jak je po operaci. Zdá se, že jeho stav je přiměřený, i když tu rakovinu, konkrétně rakovinu tlustého střeva, stále má,“ dodal Zeman.