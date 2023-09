Banka nám ruší účty a neříká proč, stěžují si Rusové žijící v Česku

„Dozvěděla jsem se o tom náhodou. Řešila jsem na pobočce úplně jinou záležitost, paní bankéřka se podívala do zpráv a řekla, že mám problém s půjčkou, protože se banka rozhodla mi zrušit účet. Nedostala jsem o tom žádnou zprávu, protože ji poslali do země, kde nežiju,“ říká Katerina Levčenko.

„Myslím, že je to nějaký plán, zřejmě musí trochu snížit počet účtů, které Rusové mají v Raiffeisenbank. Možná to souvisí se sankcemi, ale vážně nevím,“ říká Kubesh.

Přestože se ruské podnikání významně podílí na zisku celé skupiny, příjmy z Ruska zůstávají zablokovány v místní dceřiné společnosti kvůli protiruským sankcím. Kritici poukazují na to, že daně odváděné do ruského rozpočtu přímo přispívají k válečnému tažení.

Student třetího ročníku Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy by se rád prosadil jako vývojář počítačových her. Teď ale řeší, jestli vůbec bude smět v Česku dál studovat.

„Za měsíc mi napsali, že potřebují doklad, že moje maminka vůbec ty peníze má, nějaký doklad o mzdě. To jsme sehnali, nechali přeložit. Měl jsem z banky osobního asistenta, který to celé kontrolovat, trvalo to asi půl roku. Ptal jsem se ho, jestli je všechno v pořádku, ale on mi řekl, že neví, proč to kontrolují. Že jenom dohlíží na to, že jsou dokumenty správně vyplněné,“ říká Minenko.