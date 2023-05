Bek: Školy zkrátka nepřijdou. Škrtneme dvě miliardy, 45 si ale půjčíme

S úsporami tedy Bek na Ministerstvu školství nepočítá. To, co proškrtá v národních dotacích, chce čerpat z evropských peněz.

Největší část půjčky plánuje ministr školství vložit do takzvaného fondu vzdělávací infrastruktury. Ten by měl založit a spravovat stát. Stavěl by z něho školy a také poskytoval dotace samosprávám pro jejich projekty.

„Modelově si to představte tak, že za hranicemi Prahy by byla fondem vlastněná budova školy, kde by podle demografie byla nejprve základní škola. Poté, co populace v mikroregionu zestárne, by tam mohla fungovat škola střední,“ uvedl příklad využití fondu ministr školství.