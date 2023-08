„Bylo to tragické.“ Obsazenost kempů spadla na polovinu

Zhoršení počasí v uplynulých dnech znamenalo pokles návštěvnosti pro řadu kempů i půjčovny lodí. Někde zaznamenaly až o polovinu méně pobytů a rezervací.

„Je logické, že se to promítlo a bylo to tragické. Lidé, kteří měli zaplacené zálohy za chatičky, přijeli, ale stanaři to houfně rušili a obecně místo stanů, které standardně v létě jezdili ve velkém, se to teď trochu obrátilo a lidé jezdí více v karavanech,“ říká Hana Kaštilová, majitelka Family kempu u Máchova jezera, kde zaznamenali pokles rezervací přibližně o 30 %.

Vliv intenzivních dešťů se začátkem srpna projevil i v autokempu Merkur v moravských Pasohlávkách nebo v kempu Antýgl na Šumavě. Přičemž na obou místech klesl počet ubytovaných přibližně na polovinu, přičemž ubylo hlavně stanů a karavanů.

„Návštěvnost určitě klesla, nějací lidé tu sice byli, nebudu tvrdit, že jsme byli úplně prázdní, ale kdybych to srovnala s čísly z loňského roku, tak odhadem šlo zhruba o 50% pokles,“ popisuje Věra Kalousová, správkyně Autokempu Antýgl, který se nachází nedaleko šumavské obce Srní. Jeho kapacitu tvoří přibližně sto míst, na kterých lidé mohou stanovat, nebo parkovat s karavanem.

„Jsme poměrně specifičtí svým umístěním na horní Šumavě, protože tím pádem jsme poměrně studený kemp i během roku a lidé se k nám přes léto víceméně jezdí zchladit z měst, ale déšť se do návštěvnosti jednoznačně promítá,“ vysvětluje Kalousová.

Stejně jako v dalších kempech, i na Šumavě současně pozorují, že z dlouhodobého hlediska se proměňuje i skladba ubytovaných návštěvníků. „S tím, jak se v České republice obecně vyvíjí kempování, tak ubývají stany a naopak více lidí jezdí v karavanech a obytných vozech, což zároveň umožňuje, aby sem část návštěvníků mohla přijet i v horším počasí,“ říká.

S koncem intenzivních dešťů a vyhlídkou lepšího počasí už se podle Kalousové turisté na Šumavu zase vrací. „Včera už lidé začali poměrně ve velkém najíždět a je to znát i na turisticky navštěvovaných místech. Takže očekáváme, že víkend bude silný,“ dodává.

Návrat návštěvníků už pozorují i v turisticky oblíbené oblasti kolem Máchova jezera. „Jakmile se předpověď ustálila a počasí je příznivější, tak už lidé od rána do večera volají a rezervace zase jedou,“ dodává majitelka Kaštanová s tím, že letošní sezóna se zatím vyvíjí poměrně standardně a s návštěvností jsou zatím spokojení.

Vodácká sezóna zatím jako na houpačce

Kromě kempů se ale vliv horšího počasí v uplynulých dnech promítl i do počtu vodáků. Podle Lukáše Štauera, provozního sázavské pobočky půjčovny lodí Samba zájem o výpůjčky klesl zhruba o polovinu. „Jednoznačně se to projevilo, lidé rušili objednávky a práce bylo méně, než bývá v tomto období,“ říká.

„Myslím si, že to přišlo hlavně s tím razantním ochlazením. Na déšť jsou vodáci poměrně zvyklí, protože ví, že pak budou mít vodu v řece, takže to – obzvlášť po tom suchu, které bylo – ocení. Ale když se k tomu ještě přidá zima, je to už trochu protivné,“ konstatuje Štauer.

Stejně jako v kempech, už i půjčovny ale pozorují, že zájem lidí zase postupně roste. „Hlásí teplo, voda v řece je, takže lidé chytli druhou mízu a poměrně dost se nám to plní. Mám pocit, že teď na víkend jsme zase už úplně vyprodaní, takže je to v jednom týdnu poměrně dost raketový nárůst,“ říká Štauer.

Vodácká sezóna je podle něj zatím nestálá. „Čekáme na koncová čísla po sezóně, nicméně třeba přes svátky to bylo i přes menší hladiny řek lepší než loni. Teď s tím ale zase dost zamávalo to ochlazení, takže uvidíme, ale finále to asi bude dost podobné jako minulý rok,“ odhaduje. Zvednutí cen o hladinu inflace se podle Štauera do poptávky nijak nepromítlo.

Na hrad za každého počasí

Mírný nárůst návštěv v letošním roce naopak pozorují kasteláni českých hradů, kteří výrazný propad nezaznamenali ani pod vlivem nepříznivého počasí.

„Jelikož lidé nemohou jít k vodě nebo na výlety, vyhledávají místa, kde se mohou schovat. My jsme reagovali tak, že jsme část nádvoří zastřešili stanem a návštěvníci naopak chodili více, než když jsou vedra,“ říká kastelánka hradu Konopiště Jana Sedláčková. Výsledky letošní sezóny jsou podle ní zatím dobré. Ve srovnání s loňským rokem počet návštěvníků narostl přibližně o 10 %.

Na středočeském hradě Karlštejn si sice v posledním týdnu všimli poklesu turistů. Podle Kastelána Lukáše Kunsta šlo ale jen o chvilkový propad mezi 5 až 8 procenty. „U nás určitý pokles byl, ale nebylo to nikterak razantní. Letošní sezóna se vyvíjí poměrně hezky a my jsme na průměrných číslech. Ale ne vždycky déšť znamená, že se návštěvnost sníží, protože někdo chodí raději, když prší, někdo zase když je vedro,“ říká Kunst.