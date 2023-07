Před mořem dali přednost kempům. „Jen ty ceny,“ stýskají si

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Zelené keře oddělují jednotlivá místa pro karavany. „Kóji máme objednanou už od března. Přijet naslepo by se nemuselo vyplatit. Vzhledem k soukromí nejlepší varianta. A vyžití pro děti perfektní,“ libuje si Pavel Burian u svého postaršího karavanu.

S manželkou, ročním synem a tříletou dcerou přijeli do kempu v Pasohlávkách na Brněnsku na týden. Jsou tu podruhé, také si všímají vyšších cen než loni. „Celý týden vyjde na osm tisíc korun se vším všudy. Určitě tady podražili, ale člověk s tím musí počítat, užít si a vypnout. A když si sám nedopřeje, tak hlavně děckám,“ vypráví třicátník, který dorazil od Velké Bíteše.

Foto: Tomáš Svoboda, Seznam Zprávy Pavel Burian s rodinou tráví dovolenou v Pasohlávkách.

Kemp Merkur se chlubí nejvyšší kapacitou v Česku. Pojme až sedm tisíc lidí – 4500 ubytovaných a dalších 2500 na denní vstupné za stokorunu.

Polovinu ze 40 hektarů zabírají dvě vodní laguny. Rekreanti mohou využít třeba vodní skákadla, trampolíny, minigolf, kolotoče a řadu dalších aktivit.

„Je to takové městečko. Zhruba šestkrát za léto se třeba stává, že musíme vyhlásit stop stav, protože se kapacita naplní. Letos se to zatím nestalo,“ přiznává ve své kanceláři vedoucí kempu Tomáš Ingr.

Sezona je podle něj zatím mírně slabší než loňská, hlavně kvůli jarnímu deštivějšímu počasí. „U vstupenek máme k 18. červenci propad asi o tři procenta, v ubytování asi o čtyři. Jaro bylo chladnější, teď v létě to doháníme,“ doplňuje.

Hosté tu kromě karavanů mohou trávit dovolenou ve stanech, bungalovech, chatkách či apartmánech. Pro řadu lidí je to hlavní dovolená.

Foto: Tomáš Svoboda, Seznam Zprávy Podle ředitele pasohláveckého kempu Merkur Tomáše Ingra letos podražili ubytování od 10 do 15 procent.

Všechny typy ubytování oproti loňsku plošně podražily o 10 až 15 procent. „Máme taky dražší náklady. Třeba u elektřiny jsme za celou sezonu skočili z nějakých 2,5 milionu na šest. Dražší jsou odpady, ochranka. Všichni kopírují trend,“ odůvodňuje Ingr navýšení cen.

Provozovatelé kempů se už před sezonou dohodli, že letošní ceny navýší v rozmezí pěti až 15 procent. „Limit zatím dodržují. Výjimky jsou jen v turisticky zajímavých oblastech, kde jsou ceny za tyto služby navýšené maximálně o pětinu,“ popisuje předseda Asociace kempů ČR Bohumil Starý.

Foto: Tomáš Svoboda, Seznam Zprávy Leškovi dojíždějí ze slovenské Holíče pravidelně. Zarazily je dražší gastroslužby.

Vyšších cenovek si hned všimli také manželé Leškovi, kteří do Merkuru pravidelně dojíždějí ze slovenské Holíče. V dopoledním klidu popíjejí víno před stylovým obytným autem.

„Jezdíme každý rok na čtyři, pět dní. Máme to tu rádi, jen ty ceny. Když tu dáte v obchodě za 10 deka šunky 50 korun, je to trochu silná káva. Plzeňské pivo stojí přes 60 korun,“ říká Ivan.

S manželkou Žanetou chtějí úplně vypnout, takže si nevaří. „Pět dní se vším tak vyjde okolo 12 až 15 tisíc korun,“ počítají.

Srovnání cen ubytování v karavanu Ubytování v boxu pro karavany vyjde čtyřčlennou rodinu* v Merkuru za týden přibližně na 6500 korun. Na další stokoruny vyjde parkovné. Třeba Campu Vranovská pláž u Vranovské přehrady vyjde podobné místo pro čtyřčlennou rodinu na 6500 na týden. Cena už zahrnuje auto. A v kempu Dolce u Trutnova letos v hlavní sezoně zaplatí necelých 3900 korun, také včetně auta. *zahrnuli jsme dva dospělé, jedno dítě do čtyř let a jedno dítě nad šest let

Do Merkuru pravidelně míří na dovolenou také paní Radka z Koryčan, která do Pasohlávek jezdí téměř každý rok i s rodinou. Když byly děti malé, jezdívali karavanem, dnes už i kvůli pohodlí upřednostňují chatky.

„Máme tady čtyři chatky, děcka už jsou ve vlastním. Dřív nás jedna chatka pro dva vyšla na 4500, teď oproti loňsku platíme asi o tisíc korun víc,“ říká Radka a dál připravuje rodině snídani.

Právě snídani a večeři si většinou chystají sami. Na oběd i přes zdražení chodí do restaurací. „Jídlo se tu určitě zdražilo, ale musíme to brát, jak to je. Snídani si dáme tady, oběd si koupíme. Jsme všichni rybáři, takže přes den chytneme rybu a večer grilujeme,“ vysvětluje.

Ze zdražování radost nemá, není to pro ni ale důvod si jednou za rok dovolenou nedopřát.

Srovnání cen v chatkách Zatímco v Merkuru zaplatí hosté za týden v chatce pro čtyři lidi 10 360 korun, v Autocampu Sedmihorky v Českém ráji je stejný pobyt v hlavní sezoně vyjde na 8680 korun. V Budišově nad Budišovkou se ceny pohybují od 6720 do 9240 korun podle toho, zda chatka disponuje i sociálním zařízením.

Ač jsme v rozjeté sezoně, areál je uprostřed červencového týdne zaplněný z necelé poloviny.

Pláže jsou v oblačném počasí příjemně poloprázdné, stejně jako restaurace či bary lemující břehy. „O víkendu bylo narváno, vylidnilo se až přes týden,“ hlásí manželé Iva a Zdeněk Jelínkovi z Vysočiny.

Ve stínu na verandě bungalovu zrovna míchají karty na žolíka. Do Pasohlávek prý přijíždějí za nejteplejším počasím v Česku už 24 let. „Začínali jsme v přívěsech, ale tady má člověk všechno, i když nevyjde počasí,“ líčí Iva.

Dorazili se dvěma patnáctiletými dětmi. „Ubytování pro čtyři vyjde na týden na necelých 13 tisíc korun. S jídlem a výlety týdenní dovolená kolem 20 tisíc,“ vypočítávají.

Foto: Tomáš Svoboda, Seznam Zprávy Jelínkovi si dovolenou v bungalovu užívají.

Přivážejí si s sebou rychlá jídla jako špagety či guláš, v restauraci se ještě podívat nebyli. „Máme to vždycky jako hlavní dovolenou. Baví nás rozmanitost, spousta akcí,“ říkají.

Stejný typ ubytování zvolili taky Markéta a Petr ze Zlína, muž jezdí do kempu už 15 let.

Výběr je pro ně jednoduchý – bungalovy jsou v nejklidnější části areálu. Poněkud zastaralé budovy jim nevadí, důležité pro ně je, že mají kde přespat.

„Co se týče ubytování, zdražení není zas taková hrůza. Teď platíme asi devět tisíc za tři lidi na týden. Ale to není se vším všudy, ještě všechny ty poplatky. Třeba pes vyjde na 200 korun na noc, to je masakr,“ vypráví Petr. Psa do kempu prý jednou přivezl, položka mu ale přišla přemrštěná a od té doby jezdí bez něj.

Srovnání cen v bungalovech V Pasohlávkách vyjde návštěvníky týdenní pobyt pro čtyři osoby v přízemním bungalovu na téměř 12 tisíc korun, za bungalov s balkonem si připlatí o další dva tisíce. Například v Campingu Rožnov v Rožnově pod Radhoštěm už jsou ceny vyšší. Za týden ve stejném typu ubytování čtyři lidé zaplatí necelých 28 až 35 tisíc. Ceny se napříč republikou hodně liší. Rozhoduje vybavení, umístění a stáří objektu.

Ceny v kempu se podle něj začínají přibližovat těm ve městech. „Vždycky jsme říkali, že je tady pivo drahé, ale jestli u nás doma stojí pivo 42 korun, tak tady těch 45 až 50 korun už není takový rozdíl,“ vypráví, zatímco popíjí vlastní lahvové. Spolu s ním si ze Zlína přivezli Petr s Markétou také gril a místo chození do restaurace ho každý večer rozpálí.

Do Merkuru už 30 let míří také důchodce Zdeněk s manželkou. Letos poprvé zkoušejí místo chatky ubytování v apartmánu. Za dva lidi je v něm týden vyjde na 11 a půl tisíce. S poplatky, které kemp vybírá navíc, je dovolená vyšla na 13 tisíc bez jídla.

Foto: Tomáš Svoboda, Seznam Zprávy Místní soukromníci letos podražili o desítky procent. Projevilo se to na cenách zmrzliny či piva.

Oproti chatce je apartmán jednou tak drahý, podle Zdeňka už ale hraje roli i pohodlí a větší soukromí. Jak ale sám říká, kemp a restaurace v něm i tak zdražily hodně.

„S takovým zdražováním se podle mě kemp za chvíli vylidní. I jídlo je podražené, řekl bych, že alespoň o 20, 30 procent, někde možná i víc,“ přitakávají manželé, zatímco se chystají k vodě.

Sami si na dovolené většinou vaří, v restauraci si ale jídlo párkrát do týdne dají. „Když jsem sem začal jezdit, tak třeba tady v restauraci U Evy to bylo od rána do večera plné. Vedlejší restaurace byla ještě loni otevřená, letos už nefunguje,“ vzpomíná Zdeněk.

V restauraci U Evy kromě hudby z rádia příliš hluku slyšet není. Většina rodin je prý u vody, majitelka Irena Kalvodová sama sedí u jednoho z prázdných stolů. Oproti loňsku podražila asi o 20 procent. Třeba pivo stojí 45 korun, o šest korun víc než loni.

Foto: Tereza Gajdošíková, Seznam Zprávy Provozovatelka restaurace Irena Kalvodová eviduje menší zájem hostů.

Přiznává, že chodí míň lidí, a připisuje to právě zdražování na všech frontách. Návštěvníci si podle ní mnohem raději sami uvaří a nad svými útratami více přemýšlejí. „Dají si třeba polévku, a to je všechno. Když už si i dají jídlo a mají třeba tři děti, objednají si jednu limonádu a řeknou si o tři brčka. Takhle to vůbec nebývalo,“ vzpomíná a současně zdraví přicházející hosty.

Omezování tohoto typu výdajů potvrzuje také šéf asociace Starý. „O gastroslužby je menší zájem,“ potvrzuje.