21 dní za 45 tisíc. Kde trávit dovolenou v Chorvatsku, aby se to vyplatilo

Když do Chorvatska, tak na Istrii. Je to jedna z neoblíbenějších částí země, kam každoročně Češi zamíří. Od ledna do června se zde ubytovalo na 45 tisíc Čechů a zájem je prý větší než minulý rok, jak uvádějí data Chorvatského turistického sdružení.

V hotelech pobývalo za první půl rok 16 tisíc Čechů, v kempech 14 tisíc a zbytek v apartmánech. Během července a srpna se čísla podle sdružení ještě razantně zvednou.

A jak je pobyt na Jadranu drahý? Reportéři Seznam Zpráv vyzpovídali české rodiny, které právě tráví dovolenou na jihu. Na místě zjišťovali i ceny v obchodech a restauracích.

Kolik to stojí v kempu

U města Umag na Istrii je velký kemp, který připomíná parkoviště karavanů. Na místě mají turisté veškerý komfort. V areálu jsou obchody, prodejny zmrzliny, bazény, atrakce pro děti a u pláže nechybí ani sprchy.

V rozlehlém areálu jsou hlavně karavany s německými poznávacími značkami. Najde se ale i několik Čechů, kteří tady tráví dovolenou. Třeba manželé v důchodu paní Zdena a Jiří jezdí do stejného kempu už 25 let.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Manželé Zdena a Jiří tráví dovolenou v chorvatském kempu.

„Jsme tady 21 dní, máme vypočítanou cenu na 31 tisíc korun. Místo, dvě osoby, karavan. Není v tom jídlo. Oproti loňsku se to zvedlo o deset procent, víc ne. Do restaurací nechodíme, nakupujeme si v obchodech, kde jsou ceny jako v Česku. Celá dovolená včetně nákladů na cestu, jídla a pobytu v kempu vyjde do 45 tisíc korun,“ říká Zdena, která během odpoledne odpočívá ve stínu se svým manželem u karavanu a pije kávu.

Kousek od českých seniorů má svůj přívěs s rodinou pan Rufus ze Slovenska. „Jsme tu deset dní. Je to tu dražší, tak o deset, patnáct procent oproti minulému roku. Jedna věc je pronájem přívěsu, kterým sem přijedeme a místo.“ Náklady za ubytování vyjdou zhruba na 1350 euro (32 077 korun). Celá dovolená na deset dní včetně stravy a cesty pak na 2500 euro (59 403 korun).

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Pan Rufus tráví se svoji rodinou také dovolenou v kempu u města Umag.

Ceny za ubytování v hotelu

Paní Věra přijela do přístavního města Umag na Istrii se svojí kamarádkou. Ubytovaly se v hotelu hned u pláže, stejně jako mnoho dalších Čechů. Nedaleké parkoviště je zaplněné českými poznávacími značkami. Jde o velmi vyhledávané turistické místo, které je vhodné i pro děti. V okolí je mnoho prodejců zmrzliny, hraček nebo třeba věcí do moře.

„Jsme tady týden, je to akorát. Dovolená vyšla na 12 tisíc, je v tom ubytování, polopenze a cesta autobusem. Jsem tady s cestovní kanceláří. Mně polopenze stačí, ceny v restauracích jsem viděla. Někde je to únosné, někde to je nadsazené. Plánuji, že se sem zase vrátím,“ říká paní Věra během ranní snídaně.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Paní Věra se často vrací na dovolenou do Umagu.

Hned vedle sedí rodina s malou dcerou, na dovolenou do Umagu přijeli z Českých Budějovic.

„Budeme tady sedm nocí. Máme polopenzi, týdenní dovolená vyšla na 28 tisíc korun. Na ceny v restauracích jsem nekoukal, my jsme bez oběda s manželkou a malé něco koupíme třeba v pekárně. Ceny jsou podle mě srovnatelné, alespoň co se týče třeba zmrzliny,“ uvedl pan Luboš z jižních Čech.

Oblíbeným místem je i nedaleké město Poreč. I tady není problém narazit na Čechy. Paní Věra vyrazila na pobyt u moře s vnučkami. Také si zvolila hotel.

„Jsme z Karviné a trávíme týden dovolené v hotelu, máme polopenzi. Všechny nás to vyjde asi na 30 tisíc. Na obědy chodíme, jak chceme. Ceny mi tady přijdou jako v Praze. Dražší mi přijdou třeba blbiny pro děti. Celková cena za dovolenou bude 50 tisíc korun,“ říká paní Věra s omluvou, že už musí s vnučkami jít na turistický vláček a loučí se.

Na kolik vyjdou apartmány

Velmi oblíbené jsou u Čechů tradičně apartmány, které jsou v Chorvatsku na každém rohu.

„Jsme v Umagu v apartmánu, máme polopenzi. Ubytování stálo 40 tisíc za dva dospělé a dvě děti. Doprava je vlastní. Celá dovolená vyjde asi na 50 tisíc korun. V restauraci jsme ještě nebyli, jdeme to zkusit. Všude zdražují, i doma. Umag jsme si vybrali proto, že je to blízko a vhodné pro děti,“ vysvětluje pan Tomáš, který se chystá s rodinou na oběd.

Zprávy o zdražování vnímá jako nafouknou bublinu, zdražuje se podle něj všude.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Pan Tomáš je na týdenní dovolené v Chorvatsku v apartmánu.

I čtenáři Seznam Zpráv posílají informace o tom, kolik utratili letos za apartmán. „Strávili jsme na Korčule 17 dnů. Apartmán na břehu krásně čistého moře. Asi 15 schodů. K dispozici kajak, paddleboardy, kola, venkovní gril. To vše za 50 euro (1188 korun) za den,“ napsal své zkušenosti pan Jaroslav.

Ceny v obchodě a restauracích

Nejlevnější variantou, kde koupit jídlo a pití, je samozřejmě v obchodních řetězcích. Ceny níže uvedené jsou z obchodu ve městě Umag.

Ceny v obchodě v Umagu Rajčata cherry 250 g - 1,89 € (44 korun) Bílá paprika 1 kg - 2,09 € (49 korun) Nektarinky v akci 1 kg - 1,49 € (35 korun) Banány 1 kg - 1,44 € (34 korun) Kuře v celku - 3,31 € (78 korun) Krájený chleba 500 g - 1,45 € (34 korun) Šunka 150 g - 2,49 € (59 korun) Salám 80 g - 2,25 € (53 korun) Čevabčiči 1 kg - 7,17 € (170 korun) Láhev vína 0,75 l v akci - 6, 49 € (154 korun) Pivo ve skle 0,5 l - 1,49 € (35 korun) Pivo plech 0,5 l - 1,59 € (37 korun) Pivo z ČR ve skle 0,5 l - 1,49 € (35 korun) Perlivá voda 1,5 l - 0,99 € (23 korun) Zdroj: Obchodní řetězec ve městě Umag.

Ceny v restauracích jsme detailně popisovali už v předchozím článku. Reportéři v Umagu dali v restauraci přímo u moře za plejskavicu 17 euro (403 korun) a hranolky 4 eura (95 korun).

Jídelní lístek v restauraci u moře ve městě Umag:

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Kolik stojí jídlo v restauraci.

Zmrzlina ve městech Umag nebo Poreč vyjde většinou na 2 eura (47 korun). Káva od 1,30-1,60 euro (30-38 korun).