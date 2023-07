Přehledně: Výměna neplatných chorvatských kun. Bez poplatku, ale ne všude

Do konce roku 2023 lze na vybraných místech v Chorvatsku vyměnit kuny za eura, a to bez poplatku.

V České republice už chorvatské kuny vyměnit nelze a nemělo by to být možné ani jinde v zahraničí. Pouze do konce února 2023 to v omezené míře umožňovaly centrální banky zemí, v nichž se platí eurem.