Češi z Chorvatska: Čepované pivo je za stovku, pizza 280 korun

„Je to tu dražší, ale když to porovnám s Prahou, tak to není tak hrozné. Jsou místa, kde je to přestřelené, ale dá se tu najíst i levněji. Zmrzlina je za 2 eura (47 korun), ale níž na Krku byla dražší,“ uvedla pro Seznam Zprávy Češka z dovolené.