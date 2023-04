Češi si za dovolenou u moře připlatí, Chorvatsko zdražilo nejvíc

Letní koupání v moři bude letos pro Čechy dražší než vloni. Cestovní kanceláře musely kvůli vyšším nákladům zvýšit ceny. Významnou část zdražení představuje hlavně cena letecké dopravy, připlatí se ale i za hotely. To vše se pak promítá do finálních cen zájezdů, které prodávají cestovky na letošní léto.

Jak takové zvýšení cen v řádu jednotek procent ovlivní finální cenu, to pro Seznam Zprávy zjišťovala cestovní kancelář Alexandria. V příkladech jednotlivých zájezdů se takový nárůst může do účtenky propsat i v řádech tisíců korun. Jak ale připomíná Petr Šatný, marketingový ředitel společnosti, vše záleží na termínu odletu.

Zatímco například cena osmidenního zájezdu do Bulharska na přelomu května a června se meziročně nezměnila vůbec a stejně jako ve stejném období roku 2022 stojí 39 960 Kč, zájezd v červnu už vychází dráž.

Ještě vloni by čtyřčlenná rodina zaplatila za 8 dní 46 470 Kč, letos to bude o dva a půl tisíce více. Stejný zájezd ve stejném termínu na řecký Rhodos meziročně stojí o více než tři tisíce víc a zájezd do Turecka zdražil o více než pět tisíc korun.