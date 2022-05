Navzdory válce Rusové u moře chybět nebudou, dovolená proto nezlevní

Letos se dá dovolená u moře pořídit ještě za předcovidovou cenu. Je to ale dost možná naposledy, říká generální ředitel cestovní agentury Invia Michael Tůma. Podle jeho slov by při zahájení prodejů na příští letní sezonu mohla cena v průměru vyrůst o deset až patnáct procent.

Poptávka po dvou letech tvrdých propadů v Invia ale opět roste. Letošní rok pro ni má být dokonce rekordní. V letních měsících by prodeje zájezdů mohly dvojnásobně překonat rok 2019, poslední rok, který nebyl ovlivněn pandemií koronaviru.

Po covidem zasažených prodejích zájezdů v roce 2020 bylo vaším cílem se v loňském roce dostat alespoň na 60 procent prodaných zájezdů z roku 2019, hodnotou mělo jít asi o 4 miliardy korun. Podařilo se vám to?

Nepodařilo. Nakonec jsme se v loňském roce dostali asi jen na třetinu prodejů roku 2019. To by se dalo označit jako neúspěch. Zároveň se nám ale podařilo, a to je pro mě mnohem důležitější, že jsme se dostali na nulu se ziskem a loňský rok přežili bez ztráty.

Vrací se tedy Češi k cestování jako před pandemií?

Ano, konečně po dvou letech došlo i na náš obor. Musím říct, že poptávka je na trhu ohromná. Už dnes můžu říct, že letošní rok pro nás bude v rámci prodejů nejlepším rokem v historii.

Zvýšení cen by se mohlo pohybovat v rozmezí deset až patnáct procent. Michael Tůma, generální ředitel CA Invia

Jak tento výsledek demonstrují aktuální čísla CA Invia?

Například během letošního dubna se naše prodeje pohybovaly kolem 120 procent dubna 2019, kdy ještě byznys nekomplikovala pandemie koronaviru. Tento měsíc prodáváme už kolem 150 procent toho co před dvěma lety a očekáváme, že rekordní tempo bude pokračovat celé léto. Možná dojde i na dvojnásobné prodeje z roku 2019, což je pro nás fantastický výsledek.

CA Invia Agentura je největším internetovým prodejcem dovolených v České republice. Založena byla v roce 2002, do roku 2004 nesla název MojeDovolená.cz. Prodává zájezdy přibližně 250 cestovních kanceláří působících na českém a slovenském trhu. V roce 2019 prodala v Česku zájezdy za téměř 7 miliard korun. V roce 2021 klesl obrat kvůli dopadům pandemie asi na třetinu roku 2019. Na českém trhu v oblasti cestovních agentur působí mimo společnost Invia také TravelPortal.cz, Zájezdy.cz nebo Dovolená.cz, která patří do žlutého impéria Radima Jančury (RegioJet a Student Agency).

Čím to je, že prodeje aktuálně tolik rostou?

Důvodem je zadržená poptávka. Čeští zákazníci nejprve nemohli a často také kvůli obavám kolem pandemie a restrikcí proti šíření koronaviru nechtěli cestovat. Myslím si, že se už všichni těší, až konečně odcestují na dovolenou.

Za kolik se letos prodají u vás zájezdy?

Čekal bych, že dosáhneme rozhodně 7 miliard korun. Podobně se pohyboval i rok 2019 a interně zatím čekáme, že bychom se měli v prodejích letos dostat na stejnou úroveň. Je to dáno tím, že jsme měli relativně slabé první čtvrtletí. Neprodáváme tolik first minute zájezdů jako před pandemií, ale čekáme ohromně silné léto, což nás v Česku dostane bez problémů právě na obrat kolem 7 miliard.

Říkáte, že první čtvrtletí bylo co do prodejů slabší. Nakupují tedy lidé zájezdy s menším předstihem než dřív?

Dalo by se říci, že ano. Během historicky velmi silného období prvního čtvrtletí roku, kdy zákazníci nakupovali zájezdy, asi 80 procent z nich byly zájezdy na léto. To se letos nestalo, ten poměr byl tentokrát asi 50:50. To je důvod, proč čekáme, že poptávka naplno vypukne až v květnu a červnu. Dokonce si myslím, že červen by mohl být nejsilnější prodejní měsíc tohoto roku.

Kam se letos v létě bude nejvíce cestovat?

Na destinacích se nic po pandemii nezměnilo. Pro nás je s přehledem první destinací Řecko. Od začátku roku v našich prodejích tvoří asi 20 procent. Kolem 15 procent pak tvoří Egypt. Do třech nejoblíbenějších destinací pro českou klientelu bych zařadil ještě Turecko. Dále pak Bulharsko, Tunisko, Itálie, Chorvatsko a Španělsko.

S ohledem na současný cenový růst energií, pohonných hmot a inflaci, nelze vynechat téma ceny zájezdů. Zdražují zájezdy?

Dnes na našich datech vidíme, že se prodávají dražší ale i kvalitnější zájezdy. Řekl bych, že si celé období pandemie, kdy lidé nemohli cestovat, chtějí vynahradit a o to více si dopřát. Roste podíl prodaných zájezdů do pětihvězdičkových hotelů, které tvoří z prodaných zájezdů asi 30 procent. Pro srovnání, v roce 2019 to bylo jen 15 procent. Tento trend nám také zvedá průměrnou cenu zájezdu.

Dnes prodáváme zájezd průměrně zhruba za 15 500 Kč za osobu. V roce 2019 před pandemií to bylo jen 13 500 Kč. Nutně to ale neznamená, že služby zdražily, skoro bych řekl, že zatím ještě ne, ale že lidé nakupují lepší produkt.

Pokud tedy srovnáte ceny zájezdů dnes a v loňském roce ve stejném období, stály by zájezdy stejně?

V tuto chvíli ano, protože co se týká všech zvýšených nákladů, jako jsou dnes například palivové příplatky, tak ty se v cenách ještě plně neprojevily. Ceny jsou dnes určované zatím nabídkou a poptávkou a vzhledem k tomu, že cestovní kanceláře vyjednávají ceny dopředu i na několik let, nedochází tolik k pohybům cen.

Pokud bude nějaká destinace v letošní hlavní sezoně levnější, možná to bude Bulharsko. Michael Tůma, generální ředitel CA Invia

Roste tedy množství klientů, kteří si musí připlatit za palivové poplatky?

Pokud zdraží palivo, letecká společnost má právo zvýšenou cenu cestovním kancelářím dodatečně promítnout. Cestovky v návaznosti na to mají zase právo chtít toto zvýšení u zákazníka, pokud je to v maximální míře určené zákonem, a to je 8 procent z ceny zájezdu. Pokud zákazník nebude souhlasit s tím zdražením, je mu umožněno ukončit smlouvu a nikam nejede. Ale zatím tuto praxi na trhu moc nevidíme. I když cestovní kanceláře mají možnost promítnout zdražení paliva i do už prodaných zájezdů, dělo se tak zatím v minimu případů, zejména u menších cestovních kanceláří.

Naznačil jste ale budoucí zdražení. Jaký tedy čekáte cenový výhled – kdy a o kolik budou muset zájezdy zdražit?

Čekal bych, že jestli se to stane, bude to s vydáním další sezony, tedy během letošního září a října, kdy se začnou prodávat dovolené na příští rok. Pravděpodobně bude totiž docházet k „přejednávání“ zdrojových cen od dodavatelů, což se promítne do cen balíčků.

Kolik by zdražení mohlo být?

Řekl bych, že zvýšení cen by se mohlo pohybovat v rozmezí deset až patnáct procent. To by trh ještě mohl bez větších obtíží zvládnout.

Budou naopak destinace, které letos budou zlevňovat?

Trochu jsme doufali, že z důvodu konfliktu na Ukrajině zákazníci, kteří tradičně létají do destinací jako je Turecko a Egypt, což je z velké části ruská klientela, nebudou letos tolik cestovat. Mysleli jsme, že právě z toho důvodu by tyto destinace byly potenciální kandidáti na poměrně velké snížení cen. Je v jejich zájmu, aby do země přijížděli turisté a pokud by velice silná zákaznická báze v podobě ruských turistů nedorazila, musely by země lákat zákazníky ze zbytku Evropy, a to právě na cenu. Nyní se ale zdá, že se tento scénář nekoná.

V poslední době máme informace, že jak Turecko, tak Egypt začaly organizovat po vlastní ose zájezdy pro ruské zákazníky. Nakonec se tyto dvě destinace pro ruské zákazníky stanou jedinou možností jak trávit dovolenou u moře, protože do EU ruské letecké společnosti nemohou. Toho samozřejmě Egypt a Turecko náležitě využívají, takže se domnívám, že zlevnění v těchto destinacích nenastane.