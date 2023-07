Pláže v Chorvatsku: Půjčení lehátka za 350 korun nebo placené sprchy

Oblast Istrie a ostrova Krk patří mezi nejoblíbenější části Chorvatska, kam se každý rok vracejí čeští turisté. Právě na ostrov s oblibou jezdí do místních kempů, některé rodiny i opakovaně.

„Budeme tady celkem 12 dní, dva dospělí a jedno dítě. Kemp nás vyšel na 23 tisíc korun. Když to srovnám s minulý rokem, tak to zdražilo třeba o deset procent. Není to ale tak, jak všichni strašili. Jezdíme sem deset sezón,“ říká paní Marcela z Čáslavi, která vyrazila na jih s celou rodinou.