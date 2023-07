Češka k požáru v Šibeniku: Viděli jsme dým a popel, situace se zlepšuje

Do boje s plameny, které zasáhly i domy v částečně evakuované obci Grebaštica, se zapojilo na 160 hasičů a sedm hasících letadel.

Nedaleko Šibeniku, konkrétně u města Vodice, tráví dovolenou rodina Lucie B. To, že byl v jejich okolí požár, prý zaznamenala hlavně kvůli černému kouři a letadlům, která v oblasti shazovala vodu.

Říkal, že se nemusíme ničeho obávat. Že to je sice veliký požár, ale že je od nás daleko. Tak jsem se dívala na mapu a bylo to od nás asi 15 minut cesty autem.

Z místa, co nám ukazoval, stoupal dým. Jak to hasili, šla pára nebo dým po celém nebi, takže bylo zataženo. Začal sem hodně létat popílek - byl na autech, všude kolem domu. Když jsme šli včera odpoledne do moře, pořád bylo kvůli požáru hodně zataženo a i moře bylo plné popílku.