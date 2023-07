Projeli jsme cestu do Chorvatska. Podívejte se, za co nejvíc zaplatíte

Reportéři Seznam Zpráv vyrazili autem během hlavní turistické sezóny do Chorvatska. Zvolili tradiční a nejrychlejší cestu na Jadran. Z Prahy přes Brno, Mikulov a Vídeň. Poté mířili na jih přes rakouský Graz, slovinský Maribor a jejích cílovou destinací byl poloostrov Istrie na severu Chorvatska.

Trasa reportérů Seznam Zpráv do Chorvatska:

„Ve Slovinsku je to o nějaké dvě koruny i víc na litru a Rakousko je pro nás tradičně trošičku dražší. Zase o nějaké ty 3 korun,“ upozorňuje mluvčí ÚAMK Igor Sirota. Rakouské čerpací stanice chtějí za litr benzínu 38,50 korun a za litr nafty 36,90 korun.

Během průjezdu Rakouskem reportéři narazili i na čerpací stanice, kde stál litr nafty od 39 korun za litr až po 49 korun. Benzín to samé.

Kromě tankování musí řidiči počítat i s výdaji na dálniční známky. Rakousko je zdražuje každoročně, většinou však o malé částky. Letos je to zhruba tříprocentní navýšení. Desetidenní elektronickou známku lze koupit na oficiálním e-shopu za 9,90 eur, tedy v přepočtu zhruba 236 korun, což je zdražení proti loňsku při aktuálním kurzu asi o sedm korun.

„Buď jste podnikatel a elektronická dálniční známka platí okamžitě, nebo si ji zakoupíte u některých oficiálních prodejců, jako jsme například my. Třetí výjimka je, kdy známka platí okamžitě, jakmile přejedete hraniční přechod, například v Mikulově, tak je tam prodejna rakouských dálničních známek a tam si můžete koupit a bude vám platit okamžitě,“ vysvětluje mluvčí ÚAMK Sirota.

„Zdražilo se všude, v Čechách i v Chorvatsku. Dovolená splnila očekávání, byli jsme ubytování v klasickém penzionu, kde bylo více rodin. Ubytování stálo 17 tisíc korun, bylo to za týden a byl tam i bazén. Celkově nás dovolená vyšla, odhaduji, na 40 tisíc korun se vším,“ a dodává, jak se na místě stravovali.

„Jídlo jsme řešili půl restaurace, půl jsme si vařili nebo grilovali. S tím jsme počítali, takto to řešíme každý rok. Letos mě potěšil rychlejší průjezd hranic,“ chválí si Jitka to, že na slovinsko-chorvatských hranicích už nejsou kontroly.

„Byli jsme ve městě Poreč na Istrii. Ceny jsou možná trošku vyšší oproti minulému roku. Zmrzlina stojí 2 eura (47 korun), čepované pivo je kolem tří eur (71 korun). Ceny v restauracích, špagety 10 euro (238 korun), ryba pro dvě osoby 45 euro (1071 korun). Ceny lehátek tam, kde jsme byli, se pohybovaly od 7 do 10 eur (166-238 korun) za den, to je dost. Leželi jsme na ručníku,“ říká pan Braňo.

Z Prahy do Umagu reportéři Seznam Zpráv zaplatili za rakouskou a slovinskou dálniční známku 617 korun. V Chorvatsku se dálnicím vyhnuli. Během cesty projeli 56 litrů nafty, tedy pohonné hmoty vyšly zhruba kolem dvou tisíc korun. Celkové náklady na cestu nepřesáhly tři tisíce korun.

Chorvatsko vstoupilo v lednu do eurozóny a schengenského prostoru, nicméně letos očekává rekordní turistickou sezonu, která by mohla překonat dosud tu nejúspěšnější z předcovidového roku 2019. Podle předsezónních odhadů zamíří letos do země na Jadranu až milion Čechů.