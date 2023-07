Chorvatsko, Řecko a Itálie. Češi ukázali, jak draho je v oblíbených destinacích

Češi vyrazili na dovolenou do nejoblíbenějších letních destinací. Na některých místech ale byli zaskočeni, že ceny místních potravin, ubytování nebo jídel v restauracích letos výrazně vyrostly.

Seznam Zprávy proto požádaly své čtenáře, aby redakci nasdíleli fotografie z místních barů, kempů, restaurací, a to v různých zemích. Vybrali jsme přehledně tři dovolenkové destinace, a nabízíme tak pohled na to, jak je na místě draho.

„Již příjezd na ostrov byl poněkud dražší. Trajekt za 58 eur (1383 korun) – když porovnám, že trajekt z Německa do Švédska mě stál 70 eur (1670 korun), je to velmi drahé. Pivo se v Chorvatsku v žádné restauraci nedostalo pod tři eura (71 korun), klasikou bylo spíše čtyři a více eur. Ceny za jídlo se pohybovaly od 14 eur (334 korun) výše,“ napsal pro Seznam Zprávy.

Čech Tomáš Přibyl tráví dovolenou v Itálii. „Zmrzlina tu stojí od 2,50 eura (59 korun) po 3,50 eura (83 korun) veliká, větší než u nás,“ uvedl. Poslal také ceník z restaurace, kde pizza stála od pěti eur (119 korun) do 11 eur (262 korun).

Češka Jitka tráví volné dny také v Itálii. „Nejsme sice u moře, ale v Itálii u jezera. Zmrzlina (cena průměr) kopeček za 1,80 eura (42 korun), ale není to odměřené jako v Čechách a pizza kolem devíti eur (214 korun) a mořské plody kolem 12 eur (286 korun), víno v karafě jeden litr 10 eur (238 korun),“ vyjmenovává ceny.

Viktor Malý je na dovolené na jihu Itálie. „Ceny pizzy jsou v rozmezí sedmi až 13 eur (167–310 korun) v celé Itálii. Ceny nafty se hodně liší, jsou v rozmezí od 1,62 eura (38 korun) až po 2,2 eura (52 korun) na dálnici. Všude se dá platit kartou a nemají s tím sebemenší problém. Pláže čisté, jemný písek a neuvěřitelně teplé moře. Do Chorvatska se už nikdy nevrátíme. Itálie nás s manželkou chytla za srdce,“ napsal z dovolené čtenář Seznam Zpráv.

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří České republiky Jan Papež uvedl, že se ceny v dovolenkových destinacích mírně zvýšily. Čechy to od koupě zájezdů, konkrétně třeba do Chorvatska, ale neodradilo.

„Cestovní kanceláře vnímají situaci v Chorvatsku jako standardní. Inflace a přechod na euro mírně zvýšily ceny. Silná koruna část eliminovala = zdražení je nižší než u nás. Na prodeje zájezdů to nemělo a nemá vliv,“ napsal ve vyjádření Papež.

Chorvatsko vstoupilo v lednu do eurozóny a schengenského prostoru, nicméně letos očekává rekordní turistickou sezonu, která by mohla překonat dosud tu nejúspěšnější z předcovidového roku 2019. Podle předsezonních odhadů zamíří letos do země na Jadranu až milion Čechů.