Česká policie eskortovala z Řecka muže obžalovaného z úvěrových podvodů

Policie v pátek eskortovala z Řecka do Česka muže obžalovaného z úvěrových podvodů s miliardovou škodou. Na webu policie o tom dnes informoval mluvčí českého policejního prezidia David Schön. Řečtí policisté muže zadrželi na konci července na lodi nedaleko ostrova Korfu. Případ podle Schöna souvisí se spořitelním družstvem.

„Po třech týdnech v řecké vazbě je od včerejšího (pátečního) večera muž v pražské policejní cele, kam ho z letiště převezli pražští pátrači. Eskorta z Athén do Prahy proběhla bez komplikací a provedli ji Air marshalové cizinecké policie,“ řekl dnes mluvčí.

Indicie podle mluvčího vedly nejprve do Německa, Chorvatska a nakonec i do Řecka. „Vzhledem k tomu, že získané informace stále více ukazovaly na to, že se muž skrývá v Řecku a k pohybu i úkrytu využívá loď, která v jeho životě hrála již dříve významnou roli, stalo se běžnou součástí práce kriminalistů i každodenní využívání veřejně dostupných aplikací ke sledování pohybu lodí na moři,“ popsal mluvčí. Prověřili i rodinu obžalovaného muže a jeho dřívější vystupování v médiích.