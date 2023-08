Česko chce, aby Ukrajina měla v Praze brzy nového velvyslance

Důvodem, proč Ukrajina stále velvyslance v Česku nemá, podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je to, že řada tamních kvalitních diplomatů zůstává kvůli pokračující ruské invazi na Ukrajině. „Koncentrují se na domácí politiku,“ řekl v pořadu Partie na CNN Prima News Rakušan.

Podle šéfa opozičního hnutí SPD Tomio Okamury je Česko pro Ukrajinu na vedlejší koleji. Pokud by to tak nebylo, velvyslanec by tu už dávno byl, řekl Okamura v Partii.