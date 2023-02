Česku chybí 70 tisíc dárců krve, změnit to mají i SMS

Akutní nedostatek zásob krevních skupin A i 0 negativní aktuálně trápí například Všeobecnou fakultní nemocnici (VFN). Ta má sice ve svém registru více než 7 tisíc aktivních dárců, pro zajištění dostatečných zásob by ale jejich počet musel být minimálně dvojnásobný.

O něco méně se jich pak ročně odhodlá k prvodárcovství. „Ubývá mladých dárců a do dárcovského věku současně přicházejí slabší populační ročníky, jelikož roky na přelomu milénia byly – stran přírůstků – nejslabší,“ vysvětluje předseda Odborné společnosti pro transfuzní lékařství Petr Turek, který působí jako primář na transfuzním oddělení v Thomayerově nemocnici.

„Dárci krve se bohužel netěší významnější společenské prestiži i přesto, že bez jejich pomoci by lékaři byli v mnohých situacích bezradní a pacientům by nemohli pomoci. Mladí lidé, ale nejen ti mladí, často ani nevědí, že krev je třeba darovat, aby se z ní mohla připravit transfúze,“ upozorňuje lékařka Dušková.

„Když se někdo rozhodne darovat krev, musí se rozhodnout, dojít na transfuzní oddělení, kde projde procesem přijetí dárce k odběru. To celé vyžaduje silné odhodlání a dostatek času. Ne každý je ochoten svůj čas obětovat, ale na druhou stranu ani někteří zaměstnavatelé nejsou příliš ochotní své zaměstnance uvolnit, aby mohli krev darovat,“ dodává.

„Zatím je to tak, že pacienti v nemocnicích dostanou, co potřebují, ale zařízení transfuzní služby vidí, že registry dárců zaprvé stárnou, a zadruhé se zmenšují, a přichází nižší počet mladých prvodárců,“ uvedl pro Seznam Zprávy Turek.

Lékaři ale zároveň upozorňují, že je to právě peněžní odměna, která může do řad dárců přivést lidi motivované rychlým ziskem a současně zamlčující důležité informace o svém zdravotním stavu.

„Všude v metru vidíte reklamy: Zachraň život a vydělej si osm stovek, a to je velmi efektivní. Takže lidé nejdou na běžné transfuzní oddělení, ale jdou raději dávat plazmu. Což má samozřejmě také svůj smysl, ale v České republice se vyrábí více plazmy, než kolik je jí pro tuzemskou spotřebu léků potřeba,“ shrnuje problematiku primář Turek.

„V jejich reklamních kampaních postrádám informaci, že léky z takto odebrané plazmy se použijí ve Španělsku nebo v Řecku, na tom samozřejmě není nic špatného. Ale dárce by měl podle mě vědět, že pomáhá především pacientům z jiných zemí, ne z České republiky, zatímco na transfuzních stanicích, které pomáhají pacientům v českých nemocnicích je dárců nedostatek,“ uzavírá Turek s tím, že řešením by mohla být určitá forma státní regulace. Její přesná podoba by ale musela být předmětem odborné diskuze.