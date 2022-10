Chtěli zpět na Ukrajinu, teď opět prchají do Česka. O část pomoci přijdou

Další ruské raketové útoky na Ukrajinu a možná i ruská mobilizace způsobily, že do Česka přicházejí za bezpečím další Ukrajinci. Mezi nimi ale i tací, kteří přišli už v první vlně po vypuknutí války, vrátili se do vlasti, ale nyní chtějí opět žít v Česku.

S touto skupinou si však organizace pomáhající uprchlíkům nevědí rady. Chybí jim totiž jasné instrukce, na co mají tito lidé nárok.

„Už nám volají lidi a řeší, co mají dělat,“ říká i Blanka Tollarová z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty. Ozývají se podle ní zejména pracovníci sociálních odborů z menších měst, kteří řeší situaci „svých“ uprchlíků, kteří se vrátili na Ukrajinu a opětovně zase do Česka.

Nejpalčivější otázky směřují k tomu, jak je to s jejich statusem dočasné ochrany, který jim byl v Česku už dříve přiznaný. Uprchlíkům přináší zásadní výhody: přístup k českému veřejnému zdravotnímu pojištění, možnost čerpat humanitární dávku nebo dávku pro solidární domácnosti a například přístup na český trh práce.

Podle aktuálních informací se ochrany zřeklo 13 tisíc Ukrajinců. A nyní tedy o ni – v případě návratu – chtějí žádat podruhé. Ale lze to? Ministerstvo na dotaz Seznam Zpráv uvedlo, že ano (viz níže), ale lidé dostávají informace jiné.

Popisuje, že si všímá, že se trend odjezdů obrací: ještě předminulý týden iniciativa pomáhala denně okolo 60 lidem, kteří odjížděli na Ukrajinu. Minulý týden už to byla jen asi polovina. Ve středu naopak zaznamenali devět lidí, kteří přicestovali podruhé. A proto se chtěl Eli Jirman připravit na to, jak má s kolegy dobrovolníky lidem v příštích dnech případně radit.

Stejný výklad na infolince zaregistrovaly i další organizace. „Na lince říkají, že když si znovu požádají, tak už dočasnou ochranu nedostanou,“ zmiňuje i Blanka Tollarová z Konsorcia a potvrzuje to i ředitelka Sdružení pro integraci a migraci.

„Naše pozice je, že by s tím neměl být problém. Přijedou a požádají. I to s námi dřív takto ministerstvo komunikovalo. Teď jsme trochu překvapení,“ podotýká ředitelka Magda Faltová a doplňuje, že na organizační schůzce na Ministerstvu vnitra dostali informaci, že opětovné žádosti budou možné.

„Podle nás to zákon a směrnice nijak nezakazuje. Není důvod, proč by to nemělo jít,“ říká Magda Faltová.