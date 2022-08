Česko tápe, kolik válečných uprchlíků v zemi zůstává

Na základě těchto dat by tedy v Česku mohlo dosud bydlet 230 až 280 tisíc Ukrajinců.

Po 150 dnech od získání dočasné ochrany totiž musejí uprchlíci ve věku 18 až 65 let, na které se nevztahuje některá z výjimek, nahlásit, jak budou dál pojištění platit. Stát už jim ho bude hradit jen v omezených případech.

A konkrétně u VZP se to bude týkat celkově 214 tisíc běženců, kteří si musejí s pojišťovnou dohodnout platbu. Průběžně zatím svoji povinnost splnilo 38 procent dotčených ze 120 tisíc uprchlíků, kterým už lhůta vypršela.

„I to nám dává signál, že ne všichni registrovaní občané Ukrajiny se nachází na území České republiky,“ komentuje data Zdeněk Kabátek, ředitel VZP.

Zemi se rozhodla v druhé polovině srpna opustit například mladá matka Kristýna se svými dvěma dětmi. Reportér ji zastihl na nádraží při čekání na vlak. „Jedu do Polska. Tam už nejspíš zůstanu. Podařilo se mi tam najít práci,“ líčila reportérovi nad několika taškami a kufry, do kterých zabalila celý svůj život.

Každý večer vyjíždí z Prahy vlak na Ukrajinu. Za léto ho využilo zhruba deset tisíc lidí, kteří se do válkou trpící země vrací natrvalo, nebo jen na několik dní.

Sociolog Daniel Prokop ze společnosti PAQ Research se svým týmem během června odhadoval, že v Česku zůstává zhruba 250 tisíc uprchlíků. „Ale je to hrubý odhad, nám ten údaj také samozřejmě chybí, abychom mohli dělat projekce,“ říká Daniel Prokop.

„Samozřejmě by bylo lepší to vědět, zase ale nechci říct, že to je jednoduché,“ dodává s odkazem na otevřené české hranice.