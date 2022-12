Chybí sankce nezodpovědných, píší o změnách ve zdravotnictví čtenáři

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuze u článku, který přehledně shrnuje plány, jež čekají v roce 2023 české zdravotnictví.

Sylva Šporková: Spousta lidí tu remcá na jednodenní medicínu. Jenže v civilizovaném světě funguje jednodenní medicína už desítky let - a lidé se tam stále dožívají vyššího věku než u nás, takže v tom asi žádný problém nebude.

Stanislav Kubíček: Podporuji bonusy i připojištění. Mnoho lidí na své zdraví kašle. Je přesvědčeno, že jejich zdraví je záležitostí zdravotníka, ne jich samotných. Případně si velká část nemocných myslí, že doktor zmáčkne kouzelné tlačítko a oni budou zdrávi. Pokud ne, je na vině doktor. Přitom se celá léta o svůj zdravotní stav moc nestarali. Alkohol, kouření, obezita. A hodně podceňována je u části lidi pečlivá péče o chrup.

Vladimír Tichý: Plán ministra zdravotnictví je ambiciózní, měl by změnit naši zdravotní péči na virtuální. Zavedením telemedicíny, kdy prostřednictvím mobilu, hodinek, nebo počítače nám bude stanovena diagnóza a léčba a navíc s rozšířením jednodenní péče po operacích či jiných zákrocích, včetně předání zdravotní zprávy přes počítač, se lékař stane pro nás osobou nadpřirozenou a neviditelnou. Zajímavá a určitě prospěšná je prevence, která bude podporována různými benefity, což určitě sníží náročnost následné léčby. Řešení nedostatku některých léků je ostudné a nedostačující, vrací nás před dobu, kdy se stály fronty na banány. Tak jen doufejme, že zdravotní péče nebude horší než v současné době.

Pavel Bříza: Doktoři na dálku. Nejsem zas tak starý, ale pamatuji si, že (v 70. až 90. letech) když jsem onemocněl třeba s angínou s teplotou, tak jsem zavolal svého obvodního doktora a on po ordinačních hodinách objel pacienty a pomohl jim. Vše zvládl on i pojišťovna. A trend dnešní doby? Zavolejte lékaři, nejlépe na záznamník.

Jaroslav Čížek: Manželku týden před Vánoci chytly záda a bolest ji vystřeluje do levé nohy. Celé noci nespí, léky na bolest nezabírají. Ležela tři dny na neurologii, provedli RTG i CT vyšetření, dali kapačky. A před Štědrým dnem ji pustili domů s tím, že si každé ráno přijde na kapačku a zase půjde domů, než se to zlepší. Dnes jí léčbu ukončili s tím, že to asi neurologické nebude. A aby jsme si zašli v únoru (!!) na vyšetření magnetickou rezonancí. Dřív tam nemají volný termín. Nebo se obrátili na ortopedii, kde ordinují až od 4. ledna. Do té doby Tramal a podobné dryáky. Tak je paní doma, leží na posteli o tečou ji slzy od bolesti. Nemůže se pořádně ani hnout. A já si vždy myslel, že doktor je od toho, aby především pomohl od bolesti!

Jaroslav Vojtěch: S něčím souhlasit lze s něčím ne. Připojištění ano. Bonusy pro svědomité ano. Jenže tu chybí maliny, tedy možnost sankcí pro ty, kteří si ničí zdraví alkoholem, cigaretami a drogami. Neteř s partnerem nemohli mít dítě, šli na umělé oplodnění. Paradox, že zdravotní pojišťovna platí jen 3 cykly. Ovšem feťáci, kteří si ničí své zdraví drogami, za své léčení platit nemusí. Jsem diabetik. Pokud žiji nezdravě, ať na mě tedy padnou sankce. Mnoho lidí má toto onemocnění kvůli nezdravé výživě. V některých zemích na nezdravé potraviny padá „nezdravá daň“, tedy jsou podstatně dražší. Nešlo by to i u nás? Anebo daň z cigaret a alkoholu, která by šla do zdravotnictví?

Petr Čabela: Hodně lidí se podivuje nad telemedicínou. Ale jedná se o program sledování pacienta, kterého lékař zná, na dálku. Pokud se nic neděje, u sledovaných hodnot např. tlak, glykemie apod. nemusíte do ordinace. Léky vám předepíše na dálku.