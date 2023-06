Lázně v Karlových Varech bývaly nejmodernější na světě. Teď dostaly nový háv

Císařské lázně patří k zásadním památkám Karlových Varů, přesto byly dlouho opomíjené. Mohl za to jejich nelichotivý stav, do kterého se dostaly během druhé půlky 20. století. V 80. letech zde byl ukončen lázeňský provoz a od té doby stavba skomírala.

Kromě obnovy historických částí přibyl i bonus – moderní multifunkční sál v červené barvě, který architekt Petr Hájek vestavěl do zastřešeného atria.

Pojal ho jako samostatnou ocelovou konstrukci, která jako by se vznášela na šesti nohách, aniž by se dotýkala historických stěn. „Bylo to jako stavět plachetnici v láhvi. Někomu tvary sálu připomínají filmového transformera, někomu červeného kraba, který má ve své náruči prostor pro hudbu,“ popsal architekt Hájek.