Co víme týden od vraždy v Klánovicích. Zločinec musí být absolutně bezcitný

Bývalý elitní kriminalista Josef Doucha hovoří o vraždě v Klánovickém lese.

Případ je neobvyklý tím, že vrah zastřelil kojence v kočárku. Můžeme z toho usuzovat, zda to mohl být nájemný vrah, příbuzný, nebo spíš třeba duševně nemocný člověk?

Zda to byl profesionál, nebo ne, to s tím asi nesouvisí. Spíš z toho můžeme usoudit, že ten člověk nebyl úplně v pořádku, že tam hrály svoji roli drogy nebo nějaká duševní vyšinutost. Je to absolutní bezcitnost, taková věc nemá obdobu.

Předpokládáte, že policie hledala v lese vražednou zbraň?

I kdyby ji našli, tak se tím policie chlubit nebude. Tyto informace musí chránit, protože mají taktický význam při dokazování pachateli. Proto policie nepouští informace o tom, co našla, co se dozvěděla z různých zdrojů a podobně. Není to z toho důvodu, že by nechtěla veřejnost informovat.

Lidé z Klánovic vyjadřují obavu o své bezpečí. Je to na místě?

Policie má povinnost veřejnost chránit a to má zajištěné docela dobře. V lese jsou hlídky, monitorují prostor. Pokud by měli informaci o tom, že se tam ten člověk může vyskytovat, zakázali by na místo vstupovat.

Pachatel je na svobodě. Měli bychom se bát? Nebo je obvyklé, že se mezi námi pohybují pachatelé podobných činů, jen o tom většinou nevíme?

Vždycky do okamžiku dopadení pachatele se daný člověk pohybuje na veřejnosti a hrozí od něj potenciálně nebezpečí, protože nevíme, jaký je jeho charakter. Jestli to byl exces, nebo duševní anomálie a jestli je schopen to zopakovat. Možná to neví ani policie, protože ho nemá v rukou. Až ho chytí, bude automaticky provedeno zkoumání duševního stavu. Teprve znalci řeknou, jestli něco hrozí.

Policie dva dny v kuse pátrala s nasazením vysokého počtu lidí v Klánovickém lese. Co po takové době od vraždy policie hledala?

Stává se, a není to zřídka, že pachatel po hrozném činu spáchá sebevraždu. Mohli tedy pátrat po těle pachatele. A samozřejmě současně hledali třeba stopy po tom, že by se na ten čin připravoval, že by tam někde číhal. Nebo že by odhodil zbraň, i když pochybuju, že jestli z místa odešel, tak tam pohodil zbraň. To je málo pravděpodobné, nicméně není možné to vyloučit.

Proč policie uspořádala tak rozsáhlé pátrání v terénu až několik dní po vraždě?