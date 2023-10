Čtvrt století nejstarší české mešity: Výhrůžky smrtí i prasečí hlava u vchodu

Sedíme v kanceláři, která je hned vedle vstupní chodby. Do místnosti přichází Alraviho druhé nejstarší dítě. „Synovi je 24. Žije jiný život než my, když jsme v Čechách začínali.“

„Nežije jen mezi naší komunitou. Narodil se tu, má české přátele, chodí s nimi ven, podniká věci. Když jdou do hospody, oni si pivo dají, on ne, ale to přece není žádný problém. Takhle by to mělo být.“