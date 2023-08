Čtvrtina mladých nesportuje. Chybí jim i obyčejná chůze

Téměř čtvrtina lidí ve věku mezi 16 až 30 lety sportuje méně než jednou za měsíc, případně vůbec. Necelá pětina pak tvrdí, že sportuje nejvýš třikrát do měsíce, alespoň podle studie Kantar Lifestyle 2022, kterou zveřejnila Česká rada dětí a mládeže.

„Jsou to varovná čísla, kterým se skoro ani nechce věřit. Nedokážu si představit, že v tomto věku má čtvrtina populace tak ohromně nedostačující pohybovou aktivitu,“ říká pro Seznam Zprávy Tereza Nováková z Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

„Obecně se říká, že by člověk měl mít denně alespoň hodinu pohybové aktivity, přičemž minimálně třikrát týdně by to měl být silový trénink s vyšší tepovou frekvencí,“ přibližuje.