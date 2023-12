Čtvrtstoletí po něm pátrala policie. Český pas mu ale vydávali bez problémů

Po dvaašedesátiletém Josefu Šindelkovi bylo 23. září 1998 vyhlášeno pátrání poté, co nenastoupil do vězení. Odsedět si měl 30 měsíců za podvod. Šindelek ale zvolil útěk do zahraničí. V dubnu 2008 na něj byl vydán evropský zatykač, o 10 let později i mezinárodní zatykač.