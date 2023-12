V bezradné situaci jsem udělal životní chybu, píše muž po 25 letech na útěku

„Napište otázky, předám je Josefovi do vězení a on vám na ně písemně odpoví,“ sdělila Seznam Zprávám jeho partnerka Blanka Šírová, která byla po celou dobu s ním.

Následně redakci naposílala i dokumenty, které dokládají Šindelkova slova o tom, že během pobytu na útěku myslel na to, že se do země vrátí. Platil si cestovní a penzijní pojištění, důchodové pojištění a podával daňová přiznání.

Josef Šindelek do vězení ale nenastoupil a ze země utekl. Policie po něm 23. září 1998 vyhlásila pátrání. V dubnu 2008 na něj byl vydán evropský zatykač a přesně o 10 let později mezinárodní zatykač.

Mí spoluvězni jsou samí mladí kluci a bez výjimky mají „na triku“ pašování a držení marihuany. Od půl kila do devíti tun zabavených i s náklaďákem, který odstavili před oknem, aby měli hoši dobrý výhled a mohli si představovat těch 20 milionů jointů. Všechny čekají rovné čtyři roky, ať je to za pár deka, nebo větší než velké množství.

Dostal jsem se do absurdní situace, se kterou jsem se nedokázal vyrovnat. Můj případ se odehrál mezi lety 1992–1998, kdy doba přála dlužníkům a důvěra ve vymahatelnost práva byla odůvodněně nízká. V té atmosféře mně dlužil člověk za několik let práce hodně přes dva miliony korun. Dlouho jsem pracoval za sliby, až jsem v bezradné situaci udělal životní chybu.

V té době se ke mně přidala Blanka. Když jsem byl na dně a s vězením na krku. V situaci, kdy ženy muže opouští… Nikdy jí za to nepřestanu obdivovat. Naším novým domovem se stala Itálie – tedy spíše „bezdomovem“, protože jsme první roky bydleli ve stanu a žili skoro ze vzduchu. Ale asi se s Blankou shodneme, že to byly ty nejkrásnější roky v našem životě.

Blanka to umí se šicím strojem a pečlivě natírá, já můžu pracovat se dřevem, železem i elektrikou. Postupně jsme prodali, co po nás v Česku zbylo, a žili maximálně skromně, aby to vydrželo. To už jsme se přesunuli do Austrálie, kde se dalo vydělat při údržbě hotelů i rodinných domků. Pracovali jsme tam také na farmě u jednoho chlapíka při stavbě domu a pořádně nás podrazil. Dřeli jsme tam jako koně, byla to fakt otrocká práce a nakonec nám nedal poslední výplatu.