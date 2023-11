Argentinská policie zadržela Čecha, který byl 25 let na útěku

V pátek 3. listopadu dopoledne byl Josef Šindelek na cestě z Paraguaye do Argentiny. Poblíž hranice ve městě Puerto Iguazú se mu ale přihodilo to, čeho se roky obával.

„Nejprve dělali celostátní šetření, o co jde. Pak jsme čekali do druhého dne do rána, než ho přepravili do místního detenčního zařízení, což je něco jako naše vazba pro osoby, které ještě nejsou odsouzeny,“ sdělila dále pro Seznam Zprávy.