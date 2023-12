Definice znásilnění se změní, trestní zákoník zavede i sexuální útok

Ne znamená ne. To je hlavním poselství redefinice znásilnění v českém právním řádu, kterou v týdnu před Vánoci schválila vláda. Začátkem nadcházejícího roku by se změnou trestního zákoníku měla zabývat Poslanecká sněmovna.

„Víme, že děti do 12 let nerozumí tomu, co se jim děje, nezvládají se třeba v případě sexuálního násilí ze strany blízkého člověka efektivně bránit, a v praxi to vedlo k absurdním závěrům systému - že to desetiletá dívka chtěla, protože se dostatečně nebránila. Proto chceme děti chránit a tak závažný čin, jakým je znásilnění, skutečně tvrdě trestat. Tak, aby to lidé prostě už nedělali,“ uvedla poslankyně Barbora Urbanová (STAN), která je jednou ze spoluautorek návrhu.