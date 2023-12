Glosa: Ne znamená ne. No konečně!

Ruku na srdce, dosud jsme si v debatě o znásilnění, která by měla být vedena s náležitou citlivostí, nevedli nejlépe.

Trvalo to, ale konečně se blížíme ke změně toho, co je podle trestního práva znásilněním. Pokud novela projde celým legislativním kolečkem, začneme „nanovo“ s jednoduchou a snad i těžko zpochybnitelnou zásadou: ne znamená ne.

A to znamená především výrazný krok k lepší ochraně obětí znásilnění a dalších forem sexualizovaného násilí. Nově se totiž jasně říká, že o znásilnění půjde v případě každého sexuálního aktu, který se odehraje proti vůli druhého. Trestní předpisy by tak měly opustit koncept znásilnění jako silou vynuceného pohlavního styku a nahradit ho „nesouhlasným pohlavním stykem“.

Bez ohledu na to, kdy změna přichází, je jasné, že jde o pozitivní krok. Alespoň z hlediska práva. Nová definice totiž může pokrýt i ty případy, které zákon doposud za znásilnění nepokládal.

Co ale dělat s mnohdy ostudným uvažováním části veřejnosti nad sexuálními trestními činy?

