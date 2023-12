„Ne znamená ne.“ Vláda schválila novou definici znásilnění

Vláda dnes schválila změnu definice znásilnění. Trestní předpisy by měly opustit koncept znásilnění jako silou vynuceného pohlavního styku a nahradit ho konceptem pohlavního styku nesouhlasného. Novela trestního zákoníku má změnit i pohled soudů na sexuální praktiky s dětmi do 12 let.