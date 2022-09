Do vězení mě nikdo nedostane, říká podnikatel už jednou odsouzený za podvod

Mariana Fejfárová z Bratislavy si loni v srpnu u české firmy Viktorian Ltd objednala skleník a zaplatila zálohu 120 tisíc korun. Podle smlouvy měli skleník namontovat do konce března 2022. To se nestalo. Nakonec odstoupila od smlouvy a žádala vrácení peněz. Těch se ale dosud nedočkala, a tak podala trestní oznámení: „Vybírali peníze, ale neměli v plánu nic dodat. Peníze tam padaly jako do černé díry,“ myslí si Fejfárová.

Podobně je na tom Otto Holota z Karlovarska. Jeho skleník v ceně 450 tisíc korun měl být hotový do konce června, dopředu platil zálohu 140 tisíc. Dnes nemá ani skleník, ani peníze. I on podal trestní oznámení. „Znamená to pro mě několikaměsíční příjem,“ říká Holota s tím, že nejspíš přijde i o vzácnou sbírku rostlin: „Nemám je kam umístit, zimu nepřežijí.“

„Slovenská policie zahájila trestní stíhání pro přečin podvodu a letos v červnu případ postoupila do Česka,“ řekl Seznam Zprávám bratislavský policejní mluvčí Michal Szeiff. U nás se prověřováním firmy Viktorian zabývá hospodářská kriminálka ve Strakonicích, kam se sbíhají trestní oznámení českých zákazníků. Seznam Zprávy hovořily s pěti z nich.

Duchovním otcem firmy Viktorian je Karel Pospíšil, kterého policisté vyšetřovali už před 7 lety. Dospěli tehdy k závěru, že se v rámci podnikání se skleníky dopustil zločinu podvodu a za tento trestný čin byl následně pravomocně odsouzen. Dostal trest dva roky s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let.

I po odsouzení ale Karel Pospíšil ve skleníkovém byznysu pokračuje dál a nabírá nové zakázky. Jen struktura jeho podniku se mění – ukončil živnost a neustále hledá investora, který by byl ochotný financovat jeho projekt, zaměstnal ho a hlavně vyhovoval jeho představám.

„Já se bohužel asi příliš liším a mám příliš vysoké nároky. A když jsem ty nároky vznášel, tak mi naopak začali házet klacky pod nohy. Ale ten program sám o sobě je fantastický,“ vysvětluje Pospíšil příčinu současného stavu, kdy řada zákazníků marně čeká na dokončení rozestavěných skleníků nebo na vrácení záloh.

„Všichni mě jen využívali“

Před půl rokem navíc Okresní soud v Kolíně prodloužil Pospíšilovi zkušební dobu o dva roky, protože nesplatil svůj dluh, kvůli kterému byl odsouzen. Pokud se do dvou let nepolepší, hrozí, že si bude muset trest odsedět. „Já ne, já do vězení nepůjdu ani náhodou. Tam mě nikdo nedostane,“ prohlašuje rezolutně Pospíšil.

Považuje se spíše za oběť. „Protože jsem něco vymyslel, co ti lidé chtěli… lidem se to líbí. Nenašel jsem smysluplnou spolupráci a všichni ti, kteří se kolem mě pohybovali, tak mě jen využívali,“ říká Pospíšil.

Na dotaz Seznam Zpráv, co se stalo s penězi zákazníků, které do firmy poslali, svádí odpovědnost na svého současného obchodního partnera Milana Boldiho, který v tuto chvíli firmu Viktorian oficiálně řídí. „To všechno šlo na účet pana Boldiho. Já do toho nevidím, přese mě finance nejdou,“ tvrdí Pospíšil.

„Za ty dva roky šly všechny ty finance k němu do Blatné. A on za ty dva roky nedokázal zrealizovat ani jednu zakázku,“ kontruje Milan Boldi. Pospíšil ho prý na začátku okouzlil svým projektem a oceňuje i to, že je velice pracovitý. Lidsky je to s ním ale údajně složité, podle Boldiho neumí fungovat v týmu a dotahovat věci do konce.

A s penězi podle něj nenakládá hospodárně. „Tamhle postaví nějaký vzorový skleník, tam si spraví zábradlí, tamhle mě ukecá, aby se pronajala hala za 70 tisíc měsíčně. A další šílenosti, které z něho padaly,“ dodává Boldi.

Když se Seznam Zprávy vydaly do jihočeské Blatné, na místo, kde by měla sídlit provozovna společnosti Viktorian, na první pohled bylo zjevné, že se firma nenachází v úplně dobré kondici. Nikde nikdo, jen nedokončené konstrukce vzorových skleníků a opuštěný sklad. Hlídač mluvil o tom, že tam už z firmy nikdo nedochází a majitel areálu tvrdil, že jim hodlá dát výpověď, protože dluží statisíce za nájem. Firemní telefony nikdo nezvedal.

Garáž už nestačila

Pospíšil přišel s projektem solárních skleníků a zimních zahrad už začátkem 90. let. Později nabídku rozšířil o skleníky ve viktoriánském stylu. „Otevírá se vám prostor pro neuvěřitelné výsledky vašeho pěstitelského úsilí. Je to začátek nové epochy a vy se můžete stát jejími pionýry,“ hlásá na svém webu. Jak zde vysvětluje, skleníky jsou schopny se díky atypickému tvaru a specifickým konstrukčním vlastnostem vyhřívat v zimě a chladit v létě.

Jeho podnikatelské úsilí skončilo v roce 2019 neslavně – byl odsouzen za podvod na dva roky s podmíněným odkladem na tři roky. „Obžalovaný zamlčel svou dlouhodobou platební neschopnost, nepříznivou finanční situaci a probíhající exekuční řízení. Obžalovaný neměl v úmyslu v době sjednání provedené dílo uhradit a toto neuhradil, ač on sám dostal od odběratelů dílo v plné výši uhrazeno,“ píše se v rozsudku Okresního soudu v Kolíně.

Když totiž získal svou první velkou zakázku na tři viktoriánské skleníky, nebyl schopen je vyrobit doma v garáži, kde do té doby fungoval. A tak si výrobu zadal u strojírenské firmy z Velimi. Jenže té zaplatil jen zálohu 105 tisíc a zbývajících 535 tisíc už nedoplatil. A to přes to, že od koncových zákazníků obdržel podle soudu 1,5 milionu. Už v té době měl Pospíšil z předchozí podnikatelské činnosti exekuce ve výši 600 tisíc korun.

Pospíšil se hájil tím, že firma z Velimi nadhodnotila cenu a původně ústně sjednaná cena byla nižší. Soudce ale tuto argumentaci neuznal s odkazem na smlouvu o dílo, kterou obě strany dobrovolně podepsaly a ve které byla cena díla jasně stanovena. Obhajobu Pospíšila pak označil za účelovou. Rozsudek potvrdil i odvolací Krajský soud v Praze.

I po letech Pospíšil trvá na své nevině s tím, že si smlouvy pořádně nepřečetl. „Já jsem je viděl. Přímo při tom, když jsem je podepisoval, jsem se ptal: ‚Je v tom něco jinak, než jsme se domluvili?‘ – ‚Ne, všechno je v pořádku.‘ Byl jsem uveden jednoznačně v omyl. Bohužel to nedokážu takhle snadno,“ stěžuje si Pospíšil.

Majitel poškozené strojírenské firmy si přál zůstat v anonymitě. Stojí si ale za tím, že je Pospíšil podvedl už jen tím, že zatajil své tehdejší finanční problémy.