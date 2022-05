Skupina spekulantů s pozemky drží v šachu obec i občany

V roce 2012 se v pražské čtvrti Ďáblice na Praze 8 začal připravovat projekt Nad statkem, v rámci něhož mělo postupně vzniknout 25 rodinných domů. Developerská firma Spiritex pozemek rozparcelovala a začala budovat inženýrské sítě. Mezi developerem a Úřadem Městské části Ďáblice byla podepsána tzv. Plánovací smlouva, na základě které měla firma bezúplatně převést vybudované komunikace po jejich zkolaudování na město, což je v těchto případech obvyklá praxe.

„Byla to čistě soukromá akce na soukromých pozemcích. Jediné, co městská část mohla dohodnout a udělala, bylo, že poté, co proběhne parcelace a poté co proběhne výstavba těch rodinných domů, tak že to nebude uzavřený areál, ale že městská část se přihlásí k tomu, že převezme do své správy a údržby ty komunikace,“ vysvětluje starosta Ďáblic Miloš Růžička (STAN).

Pak začal developer rozprodávat stavební pozemky jednotlivým zájemcům. Noví majitelé ale netušili, že se mezitím vyhrotily vztahy mezi developerem a dodavatelskými firmami. V roce 2019 nakonec spory vyústily až do exekučního řízení zakončeného dražbou. Předmětem dražby pak byly v té době ještě nedokončené a tudíž nezkolaudované silnice a chodníky.

Šlo o stejné komunikace, které měl developer po dokončení bezplatně převést na město. K tomu ale už nedošlo. „Dokud není kolaudační rozhodnutí, tak my se nemůžeme o ten majetek ucházet nebo ho převzít,“ vysvětluje starosta Růžička.

Vedení městské části se sice ještě snažilo upozornit dopisem exekutorský úřad, že na pozemcích vázne závazek Plánovací smlouvy mezi developerem a městskou částí, nicméně exekutor nemusí k tomuto typu závazku přihlédnout a také v tomto případě nepřihlédl.

„Plánovací smlouva tam byla předložená, jako že existuje, ale že to vlastně nikoho netíží. To byly slova exekutora, že to vlastně nikoho nezajímá. Že vydražená věc je bez závazků, takže jenom aktivum,“ říká José Duarte, další z majitelů pozemků Nad Statkem a zároveň předseda Družstva Statková, které majitelé pozemků založili, aby mohli lépe hájit svoje zájmy.

Družstvo se také zúčastnilo dražby, ale neuspělo. I když vyvolávací cena byla necelých 600 tisíc korun, a družstvo si stanovilo limit dva miliony korun, nakonec je přeplatil jiný zájemce, který komunikace získal za 2,5 milionu korun.

Operují po celé republice

Novým majitelem silnic a chodníků v ulici Statková se tak stala ostravská firma Newlakita. Za touto společností stojí skupina podnikatelů, kteří vlastní rozvětvenou a personálně propojenou síť firem zaměřujících se na spekulace s nemovitostmi. V dražbách výhodně skupují často i zdánlivě bezcenné kusy silnic, chodníků a někdy i části domů, a poté se snaží na nich několikanásobně vydělat. Postupují často tvrdě a nekompromisně.

Jedna z hlavních person této skupiny, jistý Petr Nevlud, byl v minulosti trestán za útisk nájemníků činžovního domu, který vlastnil. Trest mu byl nicméně zahlazen amnestií prezidenta Václava Klause. Na konci loňského roku redakce mapovala několik případů na Ostravsku, ve kterých Petr Nevlud figuruje:

Podobně fungují firmy napojené na Petra Nevluda i jinde v republice. V obci Vestec na Praze západ zkrachovalo stavební družstvo a pozemky pod komunikacemi šly v roce 2007 do dražby. „Obec Vestec doufala, že ty pozemky získá bezúplatně. To se nepovedlo, takže obec se ani neúčastnila dražby, a jako jediný zájemce to tenkrát získala jedna ze společností pana Nevluda,“ popisuje události současný starosta obce Vestec Tibor Švec (STAN).

Pozemky pod komunikacemi tehdy vydražila za 626 tisíc korun společnost Realis invest, jejíž majitelkou je Věra Nevludová, matka Petra Nevluda.

„Následně začalo jednání, které by mohlo připomínat vydírání obce, kdy se pokusili komunikace znehodnotit tím, že tam prováděli výkopové práce. A ty se povedlo zastavit až na úrovni státního stavebního dohledu a za účasti policie. Jejich cílem bylo zneprůjezdnit komunikace, v podstatě vzít si za rukojmí obyvatele těch ulic a pomocí těchto rukojmích obec dotlačit k takovému jednání, aby to pro ně bylo výhodné. Aby obec pozemky pod těmito komunikacemi vykupovala za ceny stavebních pozemků,“ pokračuje starosta Tibor Švec.

To ale tehdy obec odmítla a odmítá dodnes. Aby firma Realis invest zhodnotila svoji investici, začala chtít po majitelích parcel peníze za to, že jim dovolí užívat komunikaci pro příjezd a příchod k domu a také napojení na inženýrské sítě. A majitelé pozemků skutečně platili. Formálně to zastřešili smlouvou o zřízení věcného břemene. Autorka textu měla možnost nahlédnout do dvou těchto smluv vložených na katastr, cena v jednom případě činila 492 tisíc, ve druhém 349 tisíc korun.

„Obec je pod neustálým tlakem hrozby, co zítra vymyslí. Takže v podstatě nepřetržitě hlídáte, aby se v té ulici neobjevil bagr a komunikaci nerozkopal,“ dodává starosta Tibor Švec.

Nic neřekneme

Jestli se podobný scénář bude opakovat i v pražských Ďáblicích není zatím jasné. Firma Newlakita lidem ani obci svůj záměr, s jakým pozemky koupila, dodnes nesdělila. A nesdělila to ani redakci. Pavel Sedlačík, který firmu zastupuje při jednáních v Praze, byl napřed nemocný: „Mám covid, bolí mě hlava a určitě teď nebudu nic do TV Seznam udávat,“ sdělil po telefonu Pavel Sedlačík. O několik týdnů později pro změnu neměl čas: „Prosím vás nemám teď prostor, jedu v autě.“ A pak už si zablokoval naše číslo.

Oficiální jednatel firmy Newlakita Petr Zdražil (mj. také jednatel firmy Realis Invest v případě Vestec), byl o něco vstřícnější. K případu v Ďáblicích se sice vyjádřit odmítl s tím, že o něm nic neví, protože to řeší pan Sedlačík, nicméně odkázal na kolegu v kanceláři, který redakci sdělí emailovou adresu na vedení firmy, kam lze zaslat své dotazy. Na otázky v emailu však doposud nikdo neregaoval.

Petr Nevlud byl jednatelem Newlakity do roku 2010, po něm nastoupil Petr Zdražil. Nevlud ale figuruje jako člen představenstva společnosti Grand property, která je celou dobu vlastníkem Newlakity. Jediným akcionářem Grand property je pak matka Petra Nevluda, Věra Nevludová.

Paní Nevludová je nekontaktní, na adrese svého bydliště neotvírá. Petr Nevlud už autorce textu nezvedá telefon. Mluvili jsme s ním jen jednou, na podzim loňského roku, během mapování ostravských případů. Tehdy ale zapřel sám sebe, tvrdil, že je pan Horák a telefonát brzy ukončil.

O tom, že to nebudou mít obyvatelé ulice Statková zřejmě úplně jednoduché, vypovídá první a zatím poslední návštěva Petra Nevluda krátce po dražbě. „Já jsem tam prováděl nějaké stavební práce a pan Nevlud přišel a řekl, že není možné, aby tam na té jeho cestě někdo stál. Zavolal městskou policii městskou a řekl, že ten pozemek je jeho a nás odtamtud vyvedli. A vlastně de facto tu cestu uzavřel,“ vzpomíná další z majitelů pozemků v ulici Statková Jan Bittner.

Uzavření cesty ale možné není, protože nejde o soukromou, nýbrž veřejnou komunikaci. Cesta je tedy prozatím volná.

Nekonečná odvolání

Někteří obyvatelé Statkové ulice měli to štěstí, že získali stavební povolení ještě před tím, než Newlakita koupila komunikace v dražbě. Domy jsou ale zatím nezkolaudované. Těm, kteří to ale nestihli, se Newlakita snaží budoucí stavbu zkomplikovat.

„Oni se nejprve odvolali ke stavebnímu úřadu. Ten nám to přiklepl, že ty připomínky byly v podstatě nesmyslné. A oni se odvolali znovu. V tom prvním odvolání měli 14 bodů, v tom dalším už asi 23. Byly to věci, který mohli říct už předtím, ale nezmínili to. A úřady to potom poslali na magistrát na odvolací řízení,“ říká Antonín Výborný, který spolu s manželkou koupil pozemek v Ďáblicích už v roce 2017. Dnes už chtěli i se svým malým dítětem bydlet. Jenže už se třetím rokem přetahují s Newlakitou v rámci stavebního řízení a na pozemku doposud není ani kopnuto.

„Zdržují kolaudaci, veškerá řízení, a lidé, kteří tady mají nemovitosti na hypotéky, tak někteří je nemůžou čerpat. Některým finanční úřad vyčíslil zpětně úroky,“ doplňuje Jiří Cirkovský, další z majitelů.

„Klondajk“ devadesátek ještě neskončil

„Určitě je to absurdní, ale v Čechách to možné rozhodně je. Prostě ten ‚Klondajk‘ 90.let podle mě ještě neskončil. A bude ještě nějakou dobu trvat, dokud budou lidé, kteří budou využívat mezer v zákonech a budou se chovat způsobem, jakým se chovají,“ myslí si starosta Ďáblic Miloš Růžička.

Do budoucna by ale podle něj podobné situace nemusely nastávat, pokud by nebylo možné dražit pozemky veřejného zájmu. „Protože pokud se dostaneme jen do soutěže Kdo dá víc, tak vždycky se otevírá prostor pro spekulace. Že takové pozemky, někdy pár metrů čtverečních, se mohou stát v uvozovkách velmi drahými nebo cennými pro nějaké nátlakové chování,“ dodává starosta Růžička.