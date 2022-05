„Jsem jako rybář.“ Odsouzený podvodník z Thajska dál podvádí důvěřivé Čechy

Na méně či více specializovaných webových stránkách a bazarech nabízí neexistující zboží, a jakmile se někdo ze sběratelů chytí do nastražené léčky, následuje proces vcelku jednoduchý. Kuna si vyžádá zálohu, případně celou platbu dopředu, peníze zinkasuje a slíbené zboží nedodá. Žádné totiž nemá.

„Já jsem si u něj objednal belgického Buldoka, to je typ malé pistole vyráběné do roku 1980,“ vzpomíná Karel Hengal z Olomouce, jak před třemi lety zareagoval na Kunův inzerát. A protože bylo údajně více zájemců, rozhodl se zaplatit kupní cenu dopředu bankovním převodem, aby ho někdo nepředběhl.

„Napsal mně: jestli to tak strašně chcete, dám vám přednost, když mně pošlete i poštovné. Zaplatil jsem mu stovku za poštovné a 1 900 korun za zbraň,“ dodává Karel Hengal.

Podobnou zkušenost, jen čerstvější, má i Zdeněk ze severních Čech. Loni v říjnu si chtěl na inzerát koupit historickou perkusní pistoli za 5 600 korun a také zaplatil dopředu celou kupní cenu. „Bylo to tak, že je nás hodně zájemců, protože šlo o výhodnou nabídku. Nabyl jsem dojmu, že musím jednat rychle,“ vysvětluje Zdeněk.

Na internetu nakupuje běžně a často posílá i platby předem. Až do zkušenosti s perkusní pistolí bylo vždy vše v pořádku.

Tomáš Kuna ve videohovoru z Thajska mluví o věcech, které způsobil mimo jiné dvěma zmíněným mužům, jako by nešlo o podvody.

„Je to taková rybářská práce,“ říká na dálku ve videohovoru. „Ten rybář rozhodí nějaké sítě a já jsem jakoby ten rybář. Vezmu nějaké sítě a rozhodím je všude po internetu. A ty částky jsou různé, něco stojí míň, něco víc. A to se nasbírá.“

Ozval se nám sám poté, co se dozvěděl, že se jeho případem zabýváme. Na své podvody je pyšný a pokládá se za umělce, který psychologickou hrou dokáže vmanévrovat zájemce o neexistující zboží do situace, kdy mu podle něho lidé de facto „vnucují“ své peníze bez jakékoliv garance.

„Já vás vůbec přesvědčovat nebudu. V tom je ten trik. Já vás jenom vlastně nasměruju takovou psychologickou hrou, abyste mi to všecko nabídla sama. To je propracovaná metoda,“ říká. „Já jsem týpek, co má tohle zboží, a čekám, až si pro něj někdo přijede. A vy ho strašně chcete a jste zdaleka, tak mi sama nabídnete, že mi ty prachy dáte na účet,“ chlubí se Kuna.