Dozorci dostali za trestání vězňů podmíněné tresty

„Bude to chtít ještě nějakou detailnější analýzu, proto jsem si ponechal lhůtu,“ řekl novinářům státní zástupce Jan Černý. Obžalovaní opustili soudní síň, aniž by na dotazy novinářů reagovali.

Soud osmadvacetiletého Martina V. potrestal třemi roky vězení s podmínečným odkladem na pět let a zákazem výkonu povolání, jehož součástí je samostatná rozhodovací pravomoc v orgánech veřejné moci. Jednatřicetiletému Michalu V. soud uložil tři roky vězení s odkladem na tři roky a zákaz činnosti a osmačtyřicetiletému Josefu V. deset měsíců vězení s odkladem na 18 měsíců. Jednomu trestanému vězni by navíc měli zaplatit za nemajetkovou újmu 20 000 korun.

Za zneužití pravomoci úřední osoby a z přečinu porušení povinnosti dozorčí služby dvěma obžalovaným hrozilo až deset let vězení a jednomu pět let. Ze stejných trestných činů je v dalších třech kauzách obžalováno dalších 12 dozorců z Rýnovic, rozsudek v jejich případech zatím nepadl.

Soudy se ve všech těchto případech zabývají jednáním dozorců na oddělení výkonu kázeňských trestů (OVKT), a to v období od února 2020 do ledna 2021. Podle obžaloby nezvládli vypjaté emoční situace a místo toho, aby postupovali zákonným způsobem, vězně svévolně trestali za jejich nepřístojné chování, aby si zajistili klid pro další službu.

V tomto případě soud posuzoval čtyři skutky vůči vězni Lukáši K. od února do června 2020. Soudkyně Jaroslava Opatrná při zdůvodnění rozsudku uvedla, že šlo sice o osobu kázeňsky špatně zvladatelnou, to ale obžalované podle ní nijak neospravedlňovalo, aby vzali právo do svých rukou.