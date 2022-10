Dvě třetiny rodičů sdílejí fotky svých dětí online, o souhlas žádá málokdo

„Rodiče sdílejí v digitálním prostředí a na sociálních sítích fotky svých dětí zcela bez rozmyslu, co takové sdílení může dětem způsobit, až vyrostou a budou vnímat svoji identitu,“ říká pro Seznam Zprávy Karel Klatovský, který se podílel na výzkumu Sharenting u českých rodičů.

Studii provedlo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci společně s firmou Microsoft a zapojilo se do ní celkem 2 481 rodičů.

To je podle odborníků vysoké číslo. Právě obličej dítěte totiž patří k velmi citlivým údajům – umožňuje přesnou identifikaci, snadnější manipulaci s dítětem, vydírání nebo kybergrooming (zneužití důvěry dítěte a zpravidla jeho vylákání na osobní schůzku).

6,7 procenta respondentů pak odpovědělo, že někdy zveřejnili fotografie, na kterých byly jejich děti částečně obnažené a rozpoznatelné podle obličeje. Riziko zneužití je v takových případech ještě vyšší. O tom, co všechno lze z fotografií zjistit, jsme psali zde .

Nejčastějším obdobím, ve kterém rodiče poprvé zveřejňují první fotografii, video či jiné informace na internetu je první rok života dítěte (23,5 %). Pokud k tomu přičteme i zveřejňování obsahu v den porodu (9,9 %), vychází z toho podle průzkumu, že o třetině dětí (33,4 %) je sdílený nějaký obsah do prvního roku života.

Výzkumníci upozorňují také na rizika spojená se zveřejňováním fotografií ve věku, kdy si děti ještě neuvědomují, jaké důsledky pro ně sdílení může mít. Za předpokladu, že to je do věku 5 let, lze ve spojitosti se zjištěnými daty říct, že až o 45,5 procenta dětí nebylo schopno vyjádřit svůj případný souhlas nebo nesouhlas.