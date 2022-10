„Tahák proti padouchům“ pomáhá seniorům v pasti internetu

Cílem útočníků bylo přesvědčit adresáty k přihlášení na podvodné stránce pomocí bankovní identity a následně pak využít jejich údaje k přihlášení do internetového bankovnictví. Policie v tomto případě eviduje v Česku zhruba sto podvedených lidí.

,,Pachatelé spoléhají na to, že když zprávy rozešlou co největšímu počtu lidí, tak se někdo chytí. A on se bohužel vždycky někdo chytí. I přesto, že se veřejnost snažíme varovat,“ sdělil mluvčí Policie ČR Jakub Vinčálek.