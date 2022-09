Každý druhý podvodný telefonát je úspěšný. Odborníci radí, jak si dát pozor

Počet útoků na klienty bank se za poslední dva roky zvýšil čtyřnásobně. Škody jdou do stovek milionů a na jednoho poškozeného klienta je to v průměru 161 500 korun. Vyplynulo to z dat České bankovní asociace (ČBA), získaných od jejích členských bank. O problematice kyberútoků a jak se jim bránit uspořádala asociace diskusi, kterou Seznam Zprávy jako mediální partner přenáší živě ve čtvrtek od 11:30.