Pro seniory vznikne nová bezplatná linka 116 100, platit bude v celé EU

„Podařilo se nám iniciovat vznik evropského harmonizačního čísla pro seniory. Bude to znamenat, že se seniorům dostane pomoc v Evropské unii odkudkoliv. Odkudkoliv z celé Evropské unie může člověk zavolat a dostane informace ve svém rodném jazyce, ale také podporu, protože je to také krizová linka,“ uvedl ředitel organizace Elpida Jiří Hrabě.

Bezplatná evropská seniorská linka dostane číslo 116 100. Dovolat by se na ni lidé mohli nejspíš od poloviny příštího roku. Současně s ní nějakou dobu ale zůstanou dál v provozu i dosavadní seniorská čísla, podotkl Hrabě. Podle něj by se měl v Praze nastartovat proces příprav. Komunikační úřady jednotlivých států by pak měly vybrat národního garanta služby. Operátoři v Česku projekt podporují a měli by zajistit volání, pracovníky by pak měla uhradit ministerstva, přiblížil šéf organizace Elpida.