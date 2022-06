Téměř čtvrtina důchodu padne na jídlo. Co mohou dělat senioři v nouzi?

Srovnání je však z loňského roku, mezitím zásadně stoupla inflace a mezi důchodci může přibývat těch chudých. V Česku byl v roce 2021 průměrný důchod 15 453 korun. V letošním roce se v lednu navyšoval, další valorizace proběhne také během června a září. Kateřina Jarošová, manažerka projektu Neviditelní a tisková mluvčí Provident Financial, se však domnívá, že důchody nerostou oproti cenám dostatečně rychle. Proto tvoří 889 tisíc seniorů takzvané „neviditelné seniory“.

Absolutní hodnota důchodů totiž neukazuje úplný obraz. Důležité je výši důchodu porovnat i s cenou nezbytných komodit, které si senioři musí každý měsíc pořídit. Společnost Picodi vytvořila podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a Ministerstva zdravotnictví nákupní košík, v němž jsou potraviny odpovídající minimálním měsíčním výživovým hodnotám, jež průměrně senior potřebuje.

Tento nákupní košík stál v dubnu 2022 průměrně 3 634 korun. To znamená, že senioři za základní potraviny vydají 23,5 % průměrného důchodu. Pokud si však důchodce bude chtít zakoupit jakýkoliv produkt navíc, například kávu či sladkost, cena košíku rychle naroste. Situaci ztěžuje rovněž rostoucí inflace, která v posledních měsících zvedá ceny potravin. Podle Anety Šebkové, mluvčí organizace Život 90, tak má část seniorů problém s důchodem vyžít.

„Už před navyšováním cen se na naši linku důvěry Senior telefon nebo na naše poradenské centrum obraceli starší lidé s tím, že mají problém každý měsíc vyjít s penězi, ačkoli celý život poctivě pracovali. Obzvlášť ti, co si nemohou dovolit vlastní bydlení a žijí v nájmu, mají velké obavy o to, aby zvládli zaplatit všechny účty a měli na jídlo a léky,“ sdělila Šebková pro Seznam Zprávy s tím, že se senioři ve finanční tísni obrací na organizaci denně.

Kolik tedy seniorům zůstane poté, co si nakoupí základní potraviny? Ze srovnání nákupního košíku a výše důchodů ve 44 zemích vyplývá, že nejpříznivější je situace pro důchodce opět v Norsku. Tamní senioři utratí za potraviny pouze 13,4 % svého důchodu, podobná je situace i v Rakousku. Česko je ve srovnání na 19. místě, lepší je situace například v Itálii, Německu i Polsku. Přesto se spíše řadíme k západním zemím.

Podle Roberta Jahody je třeba nejdříve zjistit, jak se v seniorské domácnosti finanční nouze projevuje. Pro čtenáře Seznam Zpráv také navrhl 7 rad, jak se můžou důchodci s tísnivou finanční situací vypořádat. Možností je například sáhnout do finančních rezerv, jelikož se tento rok jedná kvůli inflaci o mimořádnou situaci, či požádat o pomoc příbuzné.

Seniorům mohou situaci ulehčit i dávky na bydlení. Důchodci, kteří bydlí v podnájmu a mají nižší důchod, si mohou požádat o příspěvek na bydlení na úřadu práce, a to buď přes papírový formulář , či prostřednictvím online formuláře na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). O příspěvky se může požádat až o 3 měsíce nazpět a MPSV ho vyplácí každý měsíc. Více informací o žádosti o příspěvek na bydlení se dočtete v našem druhém článku .

Robert Jahoda také připomíná, že si vitální senioři mohou přivydělat peníze na brigádách. Z průzkumu projektu Neviditelní společnosti Provident Financial, který se zaměřuje na plány lidí v ekonomicky aktivním věku ohledně odchodu do důchodu, vyplývá, že se chystá během důchodu pracovat 29,4 % Čechů. Téměř čtvrtina lidí není rozhodnuta.

Data z druhé části grafu ukazují, že 23 % lidí ve věkové skupině 54–65 let plánuje pracovat i v důchodu kvůli financím a životní náplni. Přes 13 % by pracovalo hlavně kvůli dalším penězům. Nejvíce lidí starších šedesáti let pracuje ve zpracovatelském průmyslu (90 tisíc), zdravotní péči a vzdělávání (obě 44 tisíc).