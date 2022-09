Kyberútoků na banky a jejich klienty přibývá. Jaké jsou typické scénáře

Vaše peníze znehodnocuje inflace = Podvodník se vydává za investičního poradce banky / investiční společnosti. Nabízí buď jedinečnou možnost investovat a zhodnotit prostředky na účtu klienta, nebo sděluje klientovi, že se jeho předchozí investice, o které si navíc již sám klient myslel, že mu nic nevydělala, nečekaně zhodnotila a domlouvá s ním způsob jejího vyplacení. Pokud tomu klient uvěří, o své peníze přijde, a to i v druhém případě, kdy je výplata zhodnocené investice podmíněna úhradou nutných poplatků.

Snadný výdělek = Klient banky je vmanipulován do role takzvaného „bílého koně“, a to jako osoba, která za úplatu propůjčí svůj účet podvodníkům, kteří přes něj pak legalizují své příjmy z podvodů. Posílají si na takovýto účet odcizené peníze jiných klientů a jeho majitelem si je pak nechávají vybírat v hotovosti a vkládat například do bitcoinmatů – nakupují přes ně různé kryptoměny – nebo si nechávají posílat odcizené prostředky na jiné účty.