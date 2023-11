Protest lékařů se zatím odkládá. Fiala jim slíbil změnu zákona i peníze navíc

„V dalších dnech bude probíhat intenzivní jednání mezi ministerstvem, zdravotními pojišťovnami a zástupci lékařů, abychom našli správný mechanismus, jak peníze dostat do platů a mezd,“ přislíbil. Dodal, že finance půjdou na platy lékařů ve všech nemocnicích, nejen v přímo řízených zařízeních.

V tomto ohledu není situace zatím jasná. Pokud k dohodě mezi protestujícími lékaři a vládou nakonec dojde, odložené výkony by se mohly začít obnovovat. Jenže nepůjde to okamžitě, na což upozorňuje i viceprezident České lékařské komory. „Bude to záležet na managementu jednotlivých pracovišť,“ prohlásil Přáda.